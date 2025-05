Ekonomický kalendár: Index spotrebiteľských cien v eurozóne a mzdy mimo poľnohospodárskeho sektora v USA v centre pozornosti

Dnešný ekonomický kalendár obsahuje kľúčové údaje o inflácii v eurozóne a kritickú správu o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora v USA. Trhy budú tieto ukazovatele pozorne sledovať, či sa v prostredí pretrvávajúceho obchodného napätia prejavia známky ekonomického zdravia a potenciálne dôsledky pre menovú politiku. Tento týždeň už došlo k významnému vývoju, keď Čína signalizovala svoju otvorenosť k potenciálnym obchodným rozhovorom so Spojenými štátmi, hoci zdôraznila, že akýkoľvek dialóg musí byť založený na „úprimnosti“ a odstránení jednostranných ciel. Na pozadí tohto neistého diplomatického pokroku získavajú dnešné údaje o zamestnanosti a inflácii ďalší význam, keďže trhy hodnotia hospodársky vplyv nedávnych obchodných politík a to, čo by mohli znamenať pre rozhodnutia centrálnych bánk v nasledujúcich mesiacoch.

Kľúčové ekonomické údaje

09:30 - Údaje o výrobnom PMI v Španielsku

Španielsky výrobný PMI (apríl): Predpoveď: 50,0 oproti predchádzajúcim 49,5

09:30 - Švajčiarsko Údaje o výrobnom PMI

Švajčiarsko procure.ch Výrobný PMI (apríl): Predpoklad 48,7 oproti predchádzajúcim 48,9

09:45 - Taliansko Údaje o výrobnom PMI

Taliansko Výrobný PMI (apríl): Predpoklad 47,1 oproti predchádzajúcim 46,6

09:50 - Francúzsko Údaje o výrobnom PMI

Francúzsko Výrobný PMI (apríl): Predpoklad 48,2 oproti predchádzajúcim 48,5

09:55 - Nemecko: Údaje o výrobnom PMI

PMI výrobného sektora v Nemecku (apríl): Predpoklad 48,0 oproti predchádzajúcim 48,3

10:00 - Údaje o PMI vo výrobnom sektore eurozóny

PMI výrobného sektora eurozóny (apríl): Predpoklad 48,7 vs. predchádzajúcich 48,6

10:00 - Ekonomický bulletin ECB

11:00 - Údaje o inflácii v eurozóne

Jadrový index spotrebiteľských cien eurozóny (medziročne) (apríl): Predpoklad 2,5 % oproti predchádzajúcim 2,4 %.

Index spotrebiteľských cien eurozóny (medziročne) (apríl): Predpoveď: 2,1 % oproti predchádzajúcim 2,2 %.

CPI eurozóny (MoM) (apríl): Predchádzajúce 0,6 %

11:00 - Údaje o nezamestnanosti v eurozóne

Miera nezamestnanosti v eurozóne (marec): Predpoklad 6,1 % oproti predchádzajúcim 6,1 %.

14:30 - Údaje o zamestnanosti v USA

Priemerný hodinový zárobok v USA (medziročne) (apríl): Predpoklad 3,9 % oproti predchádzajúcim 3,8 %.

Priemerný hodinový zárobok v USA (m/m) (apríl): Predpoklad 0,3 % oproti predchádzajúcim 0,3 %.

Mzdy mimo poľnohospodárskeho sektora v USA (apríl): Predpoklad 138 tis. oproti predchádzajúcim 228 tis.

Mzdy v súkromnom sektore mimo poľnohospodárstva v USA (apríl): Predpoklad 124 tis. oproti predchádzajúcim 209 tis.

Miera nezamestnanosti v USA (apríl): Predpoklad 4,2 % oproti predchádzajúcim 4,2 %.

Miera účasti v USA (apríl): Predchádzajúca 62,5 %.

Miera nezamestnanosti U6 v USA (apríl): Predchádzajúca 7,9 %.

16:00 - Údaje o továrenských objednávkach v USA

Továrenské objednávky v USA (MoM) (marec): Predpoklad 4,4 % oproti predchádzajúcim 0,6 %

19:00 - Počet vrtných súprav Baker Hughes v USA

Počet ropných vrtných súprav v USA Baker Hughes: Predchádzajúci 483

Celkový počet vrtných súprav v USA Baker Hughes: Predchádzajúci 587

21:30 - Špekulatívne pozície CFTC