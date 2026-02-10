Ekonomický kalendár: Indexy a EURUSD čakajú na správu o maloobchodných tržbách v USA

Today’s economic calendar is fairly packed and heavily US-focused, with January retail sales set to take center stage. The earnings docket is relatively light. Among major names, Coca-Cola
Spoločnosť Coca-Cola zverejňuje výsledky za 4. štvrťrok pred otvorením trhu, zatiaľ čo Ford po zatvorení.
Makroekonomický kalendár
8:00 – Nórsko: Inflácia CPI: 3,4 % vs 3,0 % očak. a 3,2 % predchádzajúca
12:00 – USA: Index optimizmu malých podnikov NFIB: 99,8 očak. vs 99,5 predchádzajúci
14:15 – USA: Správa ADP o zamestnanosti: 7,75 tis. predchádzajúca
14:30 – USA:
– Maloobchodné tržby (január): 0,4 % očak. vs 0,6 % predchádzajúce
– Jadrové maloobchodné tržby: 0,4 % očak. vs 0,5 % predchádzajúce
– Cenové údaje súvisiace s obchodom:
• Dovozné ceny: 0,1 % očak. vs 0,4 % predchádzajúce
• Vývozné ceny: 0,8 % očak. vs 0,8 % predchádzajúce
• Index vývozných cien: 0,1 % vs 0,5 % predchádzajúci
14:55 – USA: Redbook (index tržieb veľkých reťazcov): 6,7 % y/y predchádzajúci
16:00 – USA: Podnikové zásoby: 0,2 % očak. vs 0,3 % predchádzajúce
18:00 – USA: USDA WASDE (odhady ponuky a dopytu)
22:30 – USA: Týždenné zásoby ropy podľa API
Vystúpenia Fedu
20:00 – Fed: Hammack
21:00 – Fed: Logan
Tržby
Coca-Cola (pred otvorením trhu), Ford (po zatvorení trhu)
EURUSD (časový rámec H1)
EURUSD sa obchoduje nad úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu, pričom momentum indikátory po nedávnej konsolidácii oslabili.
Source: xStation5
Denné zhrnutie – Silná správa NFP môže oddialiť znižovanie sadzieb Fedu
Podcast Dve čísla Stroukal & Peterka: Venezuela
BREAKING: US100 prudko rastie po silnejšej než očakávanej správe NFP z USA
🔴Živý komentár XTB: NFP ako hlavný faktor pre ďalší vývoj sadzieb a precenenie trhov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.