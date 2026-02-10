viac
75 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
9:55 · 10. februára 2026

Ekonomický kalendár: Indexy a EURUSD čakajú na správu o maloobchodných tržbách v USA

-
-
Today’s economic calendar is fairly packed and heavily US-focused, with January retail sales set to take center stage. The earnings docket is relatively light. Among major names, Coca-Cola

Spoločnosť Coca-Cola zverejňuje výsledky za 4. štvrťrok pred otvorením trhu, zatiaľ čo Ford po zatvorení.

Makroekonomický kalendár
8:00 – Nórsko: Inflácia CPI: 3,4 % vs 3,0 % očak. a 3,2 % predchádzajúca

12:00 – USA: Index optimizmu malých podnikov NFIB: 99,8 očak. vs 99,5 predchádzajúci

14:15 – USA: Správa ADP o zamestnanosti: 7,75 tis. predchádzajúca

14:30 – USA:
Maloobchodné tržby (január): 0,4 % očak. vs 0,6 % predchádzajúce
Jadrové maloobchodné tržby: 0,4 % očak. vs 0,5 % predchádzajúce
Cenové údaje súvisiace s obchodom:
Dovozné ceny: 0,1 % očak. vs 0,4 % predchádzajúce
Vývozné ceny: 0,8 % očak. vs 0,8 % predchádzajúce
Index vývozných cien: 0,1 % vs 0,5 % predchádzajúci

14:55 – USA: Redbook (index tržieb veľkých reťazcov): 6,7 % y/y predchádzajúci

16:00 – USA: Podnikové zásoby: 0,2 % očak. vs 0,3 % predchádzajúce

18:00 – USA: USDA WASDE (odhady ponuky a dopytu)

22:30 – USA: Týždenné zásoby ropy podľa API

Vystúpenia Fedu
20:00 – Fed: Hammack
21:00 – Fed: Logan

Tržby
Coca-Cola (pred otvorením trhu), Ford (po zatvorení trhu)

EURUSD (časový rámec H1)
EURUSD sa obchoduje nad úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu, pričom momentum indikátory po nedávnej konsolidácii oslabili.

Source: xStation5

11. februára 2026, 19:30

