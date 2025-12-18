Ekonomický kalendár: Inflácia CPI v USA a rozhodnutia centrálnych bánk Bank of England a ECB 📌

Dnešný makroekonomický kalendár je mimoriadne nabitý. V prvej časti dňa sa pozornosť trhu sústredí na rozhodnutia o úrokových sadzbách Bank of England (BOE) a Európskej centrálnej banky (ECB). Neskôr sa pozornosť presunie cez Atlantik, kde budeme mať k dispozícii správu o inflácii CPI v USA za november.
Podrobný kalendár na dnes:
12:00 GMT, Spojené kráľovstvo – Rozhodnutie BoE o úrokových sadzbách za december:
- predpoveď 3,75 %; predchádzajúca hodnota 4,00 %;
- Hlasovanie BoE MPC bez zmeny: predpoveď 4; predchádzajúca hodnota 5;
- Hlasovanie BoE MPC za zvýšenie: predpoveď 0; predchádzajúca hodnota 0;
- Hlasovanie BoE MPC za zníženie: predpoveď 5; predchádzajúca hodnota 4;
12:30 GMT, Spojené kráľovstvo – prejav guvernéra BoE Baileyho
13:15 GMT, eurozóna – rozhodnutie ECB o úrokovej sadzbe na december:
- prognóza 2,15 %; predchádzajúca hodnota 2,15 %;
13:15 GMT, eurozóna – vyhlásenie ECB o menovej politike
13:30 GMT, Spojené štáty – údaje o inflácii za november:
- CPI: prognóza 3,1 % medziročne; predchádzajúca hodnota 3,0 % medziročne;
- CPI: prognóza 0,3 % medzimesačne; predchádzajúca hodnota 0,3 % medzimesačne;
- Jadrový CPI: prognóza 0,3 % medzimesačne; predchádzajúca hodnota 0,2 % medzimesačne;
- Jadrový CPI: prognóza 3,0 % medziročne; predchádzajúca hodnota 3,0 % medziročne;
13:30 GMT, Spojené štáty – Údaje o zamestnanosti:
- Počet pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti: prognóza 1 930 000; predchádzajúca hodnota 1 838 000;
- 4-týždňový priemer žiadostí o podporu v nezamestnanosti: predchádzajúca hodnota 216 750;
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti: prognóza 224 000; predchádzajúca hodnota 236 000;
