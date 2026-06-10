Ekonomický kalendár: Inflácia CPI v USA v centre pozornosti uprostred eskalácie v Hormuzskom prielive ⚔️

Globálne finančné trhy dnes fungujú v prostredí zvýšeného geopolitického rizika po zostrelení amerického vojenského vrtuľníka Apache iránskymi silami v Hormuzskom prielive. V reakcii na to uskutočnilo CENTCOM sériu odvetných úderov proti iránskym radarovým systémom a protivzdušnej obrane na ostrove Qeshm a v meste Sirik. Teherán okamžite odpovedal. Iránske revolučné gardy (IRGC) odpálili rakety dlhého doletu smerom na americkú základňu Al-Azraq v Jordánsku, čo viedlo k čiastočnému zachyteniu jordánskymi systémami protivzdušnej obrany.
Na komoditnom trhu tento vývoj fakticky vymazal nedávne nádeje na rýchlu diplomatickú dohodu. Napriek eskalácii dnes ceny ropy klesajú o 0,60–0,80 % a ropa sa obchoduje okolo 88–91 USD za barel.
Okrem vojenského napätia sa investori na Wall Street a na dlhopisových trhoch sústreďujú predovšetkým na dnešnú májovú správu o inflácii CPI v USA. Tá by mohla byť rozhodujúca pre ďalšie kroky amerického Fedu.
Kľúčové udalosti z ázijskej seansy
Jastrabí údaj PPI v Japonsku
Máj priniesol silnejší než očakávaný rast japonského indexu výrobných cien (PPI), ktorý zrýchlil na 6,3 % medziročne oproti konsenzu 5,6 %. Dáta posilňujú trhové špekulácie o možnom zvýšení sadzieb Bank of Japan na júnovom zasadnutí.
Stabilná inflácia v Číne
Ročná inflácia CPI v Číne dosiahla v máji 1,2 % medziročne, mierne pod konsenzom 1,3 %. Inflácia výrobných cien (PPI) zároveň presne zodpovedala očakávaniam na úrovni 3,9 % medziročne.
Ekonomický kalendár
- 10:00 – Taliansko: Priemyselná produkcia (m/m); Konsenzus: 0,0 %; Predchádzajúce: 0,7 %
- 14:30 – Spojené štáty: Jadrový CPI (m/m); Konsenzus: 0,3 %; Predchádzajúce: 0,4 %
- 14:30 – Spojené štáty: Jadrový CPI (y/y); Konsenzus: 2,9 %; Predchádzajúce: 2,8 %
- 14:30 – Spojené štáty: Inflácia CPI (y/y); Konsenzus: 4,2 %; Predchádzajúce: 3,8 %
- 15:45 – Kanada: Rozhodnutie Bank of Canada o úrokových sadzbách; Konsenzus: 2,25 %; Predchádzajúce: 2,25 %
- 16:30 – Spojené štáty: Týždenné zásoby ropy podľa EIA; Konsenzus: -5,10 mil.; Predchádzajúce: -7,97 mil.
Kalendár tržieb
Po uzavretí obchodovania na Wall Street sa investori zamerajú na výsledky databázového a cloudového softvérového giganta Oracle (ORCL). Trhy budú sledovať potvrdenie pokračujúceho silného rastu tržieb cloudovej infraštruktúry OCI, najmä dopytu spojeného s umelou inteligenciou.
Čína: výrobné náklady prudko rastú, zatiaľ čo spotrebiteľský dopyt zostáva slabý 🔔
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Ranné zhrnutie (10.06.2026)
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