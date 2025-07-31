Ekonomický kalendár: Inflácia PCE a žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA 📣

Dnešný makro kalendár obsahuje niekoľko kľúčových položiek, ale je o niečo menej nabitý ako včerajší a zajtrajší. Uvidíme americkú správu o PCE - preferovaný ukazovateľ inflácie Fedu. Zároveň budú zverejnené údaje o počte nezamestnaných a po skončení seansy zverejnia svoje štvrťročné výsledky spoločnosti Apple a Amazon.
Na včerajšej tlačovej konferencii dal Powell jasne najavo, že k septembrovému zníženiu sadzieb môže dôjsť len v prípade, ak sa inflačné tlaky zmiernia alebo trh práce výrazne oslabí. Z tohto dôvodu sa dnešné zverejnenie PCE a zajtrajšie NFP javia ako mimoriadne dôležité. Očakávania PCE poukazujú na medzimesačný rast cien v prípade jadrového aj celkového ukazovateľa. Takéto údaje by tvorcov politiky FOMC určite neuspokojili, hoci pred ďalším rozhodnutím v septembri príde ešte jedna správa.
Podrobný kalendár na tento deň:
08:30, Japonsko – Tlačová konferencia BoJ
08:45, Francúzsko – Údaje o inflácii za jún:
- Francúzsky PPI: predchádzajúca -0,8 % m/m;
- Francúzsky HICP: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúca 0,4 % m/m;
- Francúzsky HICP: prognóza 0,8 % r/r; predchádzajúca 0,9 % r/r;
- Francúzsky CPI: prognóza 1,0 % r/r; predchádzajúca 1,0 % r/r;
- Francúzsky CPI: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca 0,4 % m/m;
09:55, Nemecko – Údaje o zamestnanosti za júl:
- Zmena nezamestnanosti v Nemecku: prognóza 15K; predchádzajúca 11K;
- Nemecká miera nezamestnanosti: prognóza 6,4 %; predchádzajúca 6,3 %;
11:00, Eurozóna – Údaje o zamestnanosti za jún:
- Miera nezamestnanosti: prognóza 6,3 %; predchádzajúca 6,3 %;
14:00, Nemecko – Údaje o inflácii za júl:
- Nemecký index spotrebiteľských cien: prognóza 1,9 % r/r; predchádzajúca 2,0 % r/r;
- Nemecký CPI: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúca 0,0 % m/m;
- Nemecký HICP: prognóza 1,8 % r/r; predchádzajúca 2,0 % r/r;
- Nemecký HICP: prognóza 0,4 % m/m; predchádzajúca 0,1 % m/m;
14:30, Spojené štáty – Údaje o zamestnanosti:
- Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 222K; predchádzajúca 217K;
- Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 1,960K; predchádzajúca 1,955K;
- Žiadosti o podporu v nezamestnanosti 4-týždňový priemer: predchádzajúci 224,50K;
14:30, Spojené štáty – Údaje o inflácii za jún:
- PCE cenový index: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca 0,1 % m/m;
- Index cien PCE: prognóza 2,5 % r/r; predchádzajúca 2,3 % r/r;
- Jadrový index cien PCE: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca 0,2 % m/m;
- Jadrový index cien PCE: prognóza 2,7 % r/r; predchádzajúca 2,7 % r/r;
- Osobné výdavky: prognóza 0,4 % m/m; predchádzajúca -0,1 % m/m;
- Osobné príjmy: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúca -0,4 % m/m;
