Ekonomický kalendár – Inflácia sa dostáva do centra pozornosti (12.05.2026)

- CPI v USA je kľúčovým údajom počas utorkovej seansy.
- Report WASDE prinesie prvý výhľad na sezónu 26/27.
- CPI v USA je kľúčovým údajom počas utorkovej seansy.
- Report WASDE prinesie prvý výhľad na sezónu 26/27.
Dnešný makroekonomický kalendár sa zameriava predovšetkým na infláciu, konkrétne na nadchádzajúce dáta z USA. Trhový konsenzus očakáva odraz celkovej inflácie na 3,7 % r/r a jadrovej inflácie na 2,7 % r/r. Tieto úrovne zatiaľ nie sú extrémne, no mohli by znamenať najvyššie hodnoty od roku 2023. V prípade prekvapenia smerom nahor by mohlo ísť dokonca o najvyššie hodnoty od roku 2022.
Okrem inflácie bude zverejnený aj nemecký index ZEW a mesačný report WASDE. Ten je obzvlášť dôležitý pre investorov do poľnohospodárskych komodít, keďže poskytne prvé odhady pre sezónu 2026/2027. Neskôr večer bude zverejnený report API o zásobách ropy v USA.
Kalendár (všetky časy v SELČ):
- 11:00 – Nemecko: index ZEW za máj
- Očakávanie: -20,5; predchádzajúce: -17,2
- 14:30 – USA: report o inflácii CPI za apríl
- Celková inflácia: očakávanie 3,7 % r/r; predchádzajúca 3,3 % r/r
- Medzimesačná inflácia: očakávanie 0,6 % m/m; predchádzajúca 0,9 % m/m
- Jadrová inflácia: očakávanie 2,7 % r/r; predchádzajúca 2,6 % r/r
- Medzimesačná jadrová inflácia: očakávanie 0,4 % m/m; predchádzajúca 0,2 % m/m
- 18:00 – USA: report WASDE
- 22:30 – USA: report API o zásobách ropy
EURUSD bude kľúčovým trhom na sledovanie počas zverejnenia reportu CPI. Vidíme, že TNOTE poukazuje na výrazne silnejší americký dolár. Vyššia než očakávaná hodnota CPI môže ďalej prehĺbiť pokles ceny TNOTE, čo by mohlo podporiť dolár.
🟡Graf dňa: Zlato klesá pred zverejnením inflácie (12.05.2026)
🎥 Ranný komentár: Burry varuje pred krachom, Trump pred koncom prímeria, rast Monday a Circle, pád Hims
Ranné zhrnutie – Do trhu sa vkráda mierna neistota (12.05.2026)
Denné zhrnutie: Polovodiče odvádzajú pozornosť od Iránu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.