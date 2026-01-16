Ekonomický kalendár: Inflácia v Európe a priemysel v USA v centre pozornosti📌

Dnešný trh sa primárne zameriava na údaje o inflácii a priemyselnej výrobe z hlavných svetových ekonomík. V Nemecku a Taliansku sa zverejňujú finálne údaje o spotrebiteľskej inflácii, ktoré môžu poskytnúť výhlaď pre menovú politiku v eurozóne a ovplyvniť očakávania investorov týkajúce sa Európskej centrálnej banky. V Spojených štátoch je pozornosť upriamená na údaje o priemyselnej výrobe a trhu s bývaním, ktoré prinášajú náhľad na silu ekonomiky a potenciálne inflačné tlaky. Trh zároveň sleduje aktivitu v ropnom sektore, ktorá ovplyvňuje ceny komodít aj náladu v širšom energetickom sektore. Výsledky týchto údajov môžu výrazne ovplyvniť aktuálnu trhovú náladu a očakávania týkajúce sa krokov hlavných centrálnych bánk vo svete.
Harmonogram v SEČ
08:00 Nemecko – Finálna spotrebiteľská inflácia (december)
- CPI (m/m): skutočnosť 0,0 % (odhad 0,0 %, predchádzajúce -0,2 %)
- HICP (m/m): skutočnosť 0,2 % (odhad 0,2 %, predchádzajúce -0,5 %)
- CPI (r/r): skutočnosť 1,8 % (odhad 1,8 %, predchádzajúce 2,3 %)
- HICP (r/r): skutočnosť 2,0 % (odhad 2,0 %, predchádzajúce 2,6 %)
10:00 Taliansko – Finálna spotrebiteľská inflácia (december)
- CPI (m/m): odhad 0,2 % (predchádzajúce -0,2 %)
- CPI (r/r): odhad 1,2 % (predchádzajúce 1,1 %)
11:00 Spojené kráľovstvo – Verejný prejav guvernéra BoE Andrewa Baileyho
14:00 Poľsko – Jadro inflácie (december)
- Inflácia bez regulovaných cien (r/r): predchádzajúce 2 %
- Inflácia bez najviac volatilných cien (r/r): predchádzajúce 3,1 %
- Inflácia bez potravín a energií (r/r): odhad 2,8 %, predchádzajúce 2,7 %
- 15 % orezaný priemer (r/r): predchádzajúce 2,4 %
14:00 Poľsko – Zápisnica z rokovania Menovej rady (december)
14:15 Kanada – Začaté stavebné práce na nových domoch (december)
- Odhad 255 tis. (predchádzajúce 254,1 tis.)
15:15 USA – Priemyselná výroba (december)
- Priemyselná výroba (m/m): odhad 0,1 % (predchádzajúce 0,2 %)
- Využitie kapacít: odhad 76 % (predchádzajúce 76 %)
- Priemyselná výroba (r/r): predchádzajúce 2,5 %
16:00 USA – Index trhu bývania NAHB (január)
- Odhad 40 (predchádzajúce 39)
16:30 Austrália – Index predstihových ekonomických ukazovateľov Conference Board (november)
- Predchádzajúce 0,3 %
17:00 USA – Verejný prejav členky Rady guvernérov Fedu Michelle Bowman
19:00 USA – Týždenný počet aktívnych ropných vrtov
- Odhad 407 (predchádzajúce 409)
21:30 USA – Verejný prejav člena Rady guvernérov Fedu Philipa Jeffersona
Výsledky spoločností – pred otvorením trhov
- PNC Financial Services Group
- M&T Bank Corporation
- State Street Corporation
