Ekonomický kalendár: Nemecký CPI v centre pozornosti. Čo čaká DE40 ďalej? (29.05.2026)

Pozornosť trhu sa dnes sústreďuje predovšetkým na Nemecko, kde kľúčové údaje z trhu práce a o inflácii môžu ovplyvniť očakávania pred ďalším zasadnutím Európskej centrálnej banky. Trhy v súčasnosti oceňujú zvýšenie sadzieb ECB o 25 bázických bodov s pravdepodobnosťou takmer 85 %. Dnešné údaje o inflácii sú preto dôležité pre tvorcov menovej politiky aj pre investorov. Na začiatku obchodovania budú obchodníci sledovať nemecké údaje z trhu práce. Miera nezamestnanosti by mala zostať nezmenená na 6,4 % a počet nezamestnaných by mal vzrásť o 10 tis., oproti predchádzajúcim 20 tis. Hlavná udalosť však príde popoludní s predbežnými údajmi o nemeckej inflácii. CPI by mal mierne spomaliť na 2,8 % medziročne z 2,9 %, zatiaľ čo HICP by mal zostať bez zmeny na úrovni 2,9 % medziročne. Akékoľvek prekvapenie smerom nahor by mohlo posilniť očakávania ďalšieho sprísňovania politiky ECB, a to napriek známkam spomaľovania ekonomickej aktivity v eurozóne. Havraní výhľad ECB by mohol aspoň teoreticky vytvoriť určitý tlak na futures na nemecký index DAX.
Ekonomický kalendár
Európa
- 8:00 – Švajčiarsko: KOF Leading Indicator (Odhad: 98,0, predchádzajúci: 97,9)
- 8:00 – Španielsko: Predbežný medziročný CPI (predchádzajúci: 3,2 %)
- 8:00 – Španielsko: Predbežný medzimesačný CPI (odhad: 0,2 %, predchádzajúci: 0,4 %)
Nemecko
- 8:55 – Nemecko: Miera nezamestnanosti (Odhad: 6,4 %, predchádzajúca: 6,4 %)
- 8:55 – Nemecko: Zmena počtu nezamestnaných, sezónne očistená (Odhad: +10 tis., predchádzajúca: +20 tis.)
- 8:55 – Nemecko: Celkový počet nezamestnaných, sezónne očistené (predchádzajúce: 3,006 mil.)
Taliansko
- 9:00 – Taliansko: Miera nezamestnanosti (Odhad: 5,3 %, predchádzajúce: 5,2 %)
Regionálne údaje o inflácii v Nemecku
- 9:00 – Sasko: CPI medziročne (predchádzajúce: 2,9 %)
- 9:00 – Sasko: CPI medzimesačne (predchádzajúce: 0,6 %)
- 9:00 – Severné Porýnie-Vestfálsko: CPI medziročne (predchádzajúce: 2,7 %)
- 9:00 – Severné Porýnie-Vestfálsko: CPI medzimesačne (predchádzajúce: 0,4 %)
- 9:00 – Bavorsko: CPI medziročne (predchádzajúce: 2,9 %)
- 9:00 – Bavorsko: CPI medzimesačne (predchádzajúce: 0,5 %)
Údaje o inflácii z Talianska
- 10:00 – Taliansko: Predbežný HICP medziročne (Odhad: 3,3 %, predchádzajúci: 2,8 %)
- 10:00 – Taliansko: Predbežný HICP medzimesačne (Odhad: 0,3 %, predchádzajúci: 1,6 %)
- 10:00 – Taliansko: Predbežný CPI medziročne (Odhad: 3,1 %, predchádzajúci: 2,7 %)
- 10:00 – Taliansko: Predbežný CPI medzimesačne (Odhad: 0,1 %, predchádzajúci: 1,1 %)
HDP Talianska
- 11:00 – Taliansko: Konečný HDP medzištvrťročne (Odhad: 0,2 %, predchádzajúci: 0,2 %)
- 11:00 – Taliansko: Konečný HDP medziročne (Odhad: 0,7 %, predchádzajúci: 0,7 %)
Údaje o inflácii v Nemecku
- 13:00 – Nemecko: Predbežný medziročný CPI (Odhad: 2,8 %, predchádzajúci: 2,9 %)
- 13:00 – Nemecko: Predbežný medziročný HICP (Odhad: 2,9 %, predchádzajúci: 2,9 %)
- 13:00 – Nemecko: Predbežný HICP medzimesačne (Odhad: 0,0 %, predchádzajúci: 0,5 %)
- 13:00 – Nemecko: Predbežný CPI medzimesačne (Odhad: 0,1 %, predchádzajúci: 0,6 %)
Severná Amerika
- 14:30 – Kanada: Annualizovaný HDP medzištvrťročne (Odhad: 1,5 %, predchádzajúci: -0,6 %)
- 14:30 – Kanada: HDP medzimesačne (Odhad: 0,0 %, predchádzajúci: 0,2 %)
- 14:30 – Kanada: HDP medzištvrťročne (predchádzajúce: -0,2 %)
- 14:30 – USA: Predbežné veľkoobchodné zásoby medzimesačne (Odhad: 0,8 %, predchádzajúce: 1,3 %)
- 14:30 – USA: Predbežné maloobchodné zásoby bez áut (predchádzajúce: 0,4 %)
- 14:30 – USA: Predbežná bilancia obchodu s tovarom (Odhad: -87,0 mld. USD, predchádzajúce: -87,45 mld. USD)
- 15:45 – USA: Chicago PMI (odhad: 50,3, predchádzajúci: 49,2)
Vystúpenia predstaviteľov centrálnych bánk
- 9:20 – Veľká Británia: guvernér BoE Andrew Bailey
- 9:30 – Eurozóna: člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta
- 11:50 – USA: guvernérka Fedu Adriana Kugler
- 12:15 – Eurozóna: člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn
- 14:10 – USA: guvernér Fedu Michael Barr Bowman
- 14:15 – USA: prezident Fedu vo Filadelfii Patrick Harker
- 14:35 – Eurozóna: člen Rady guvernérov ECB Madis Müller
- 17:40 – USA: prezident newyorskej pobočky Fedu John Williams
Technická analýza DE40 (D1)
Nemecký index DE40 zostáva v silnom uptrende. Vymazal takmer všetky straty z marcovo-aprílovej korekcie a opäť testuje rekordné maximá. Index sa momentálne obchoduje blízko 25 200 bodov, tesne pod kľúčovou zónou odporu tvorenou nedávnymi vrcholmi.
Trend a kĺzavé priemery
Cena zostáva nad 50-dňovým EMA (24 620) aj 200-dňovým EMA (24 215).
50-dňová EMA zostáva pohodlne nad 200-dňovou EMA, čo udržiava klasickú býčiu štruktúru.
Posledné týždne priniesli sériu vyšších maxím a vyšších miním, čo potvrdzuje pokračujúcu dominanciu kupujúcich.
Z technického hľadiska zostáva dlhodobý trend jednoznačne býčí.
Kľúčová zóna rezistencie
Najdôležitejšia oblasť rezistencie sa momentálne nachádza medzi:
- 25 200 – 25 350 bodov
Táto zóna zodpovedá tohtoročným maximám aj historickým maximám, ktoré boli v priebehu mája už niekoľkokrát testované.
Rozhodné prelomenie nad túto oblasť by mohlo spustiť ďalšiu vlnu rastu, pretože nad trhom sa prakticky nenachádza žiadna historická rezistencia.
MACD
MACD zostáva nad nulovou líniou, zatiaľ čo histogram začal opäť rásť.
To naznačuje:
- Zlepšujúcu sa býčiu dynamiku
- Pokračujúcu kontrolu kupujúcich
- Potenciál pre pohyb k novým rekordným maximám
Indikátor v súčasnosti nesignalizuje bezprostrednú väčšiu korekciu.
RSI
RSI sa v súčasnosti obchoduje blízko 60.
Táto úroveň:
- Zostáva výrazne pod pásmom prekúpenosti
- Naďalej podporuje býčí výhľad
- Necháva priestor pre ďalší rast bez nutnosti hlbšieho pullbacku
Kľúčové technické úrovne
Odpor
- 25 250–25 350 – historické maximá
- 25 500 – psychologický cieľ po prelomení
- 26 000 – rozšírený býčí cieľ
Podpora
- 24 900–25 000
- 24 600 – 50-dňová EMA
- 24 200 – 200-dňová EMA
- 23 700 – aprílové minimá
Scenáre
Ak index zostane nad 25 000 a prelomí rezistenciu okolo 25 300, trh by mohol vstúpiť do novej fázy hľadania cien. V tomto scenári by sa ďalšie rastové ciele nachádzali v oblasti 25 500–26 000. Neschopnosť prelomiť rekordné maximá by mohla vyvolať zber ziskov. Prvým cieľom smerom nadol by bola zóna podpory 24 900–25 000, zatiaľ čo hlbšia korekcia by mohla poslať index späť k 50-dňovému EMA v blízkosti 24 600. Trvalý pohyb pod touto úrovňou by predstavoval prvý významný signál oslabujúceho býčieho momentu. DE40 zostáva z technického hľadiska jedným z najsilnejších hlavných akciových indexov. Cenový vývoj sa naďalej drží nad kľúčovými kĺzavými priemermi, MACD podporuje býčí trend a RSI zostáva pohodlne pod prekúpeným pásmom. Pokiaľ index zostane nad 24 600, základným scenárom zostáva ďalší rast a ďalší pokus o vytvorenie nových historických maxím.
Zdroj: xStation5
