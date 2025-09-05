Ekonomický kalendár: Non-Farm Payrolls a nemecké továrenské objednávky

Posledný deň tohto týždňa bude jedným z kľúčových dní v makroekonomickom kalendári - najmä v dôsledku zverejnenia údajov z trhu práce v USA. Správa o zamestnanosti NFP bude pre finančné trhy kľúčová, keďže bude formovať očakávania týkajúce sa ďalších rozhodnutí Federálneho rezervného systému. Ak sa ukáže, že údaje budú slabšie, ako sa predpokladalo, investori budú predpokladať väčšiu pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb, čo oslabí dolár, ale zároveň podporí akciové indexy a zlato. Naopak, silnejší údaj posilní dolár a zvýši výnosy dlhopisov.
Pozornosť budú pútať aj európske publikácie - predovšetkým nemecké priemyselné objednávky a revízie údajov o HDP a maloobchodných tržbách v eurozóne. Tieto údaje budú kľúčové pre hodnotenie stavu nemeckej ekonomiky a celej eurozóny a ich vplyv na výmenný kurz eura môže byť citeľný.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Rovnako dôležité budú údaje z Kanady týkajúce sa trhu práce. Môžu ovplyvniť výmenný kurz kanadského dolára (CAD), najmä v súvislosti s rozhodnutím Bank of Canada o možnom znížení úrokových sadzieb v neskoršej časti roka. To je dôležité najmä v kontexte čoraz horšieho stavu kanadskej ekonomiky.
08:00 – Nemecko: Továrenské objednávky (m/m, júl)
Prognóza: -1,0 % (predtým +1,6 %).
09:00 – Švajčiarsko: Spotrebiteľská klíma SECO (august)
Očakávaná hodnota: -33
11:00 – Eurozóna: HDP (2. kvartál, revízia)
Prognóza: +0,3 % q/q.
14:30 – USA: Miera zamestnanosti (august)
Prognóza: 4,3 % (predtým 4,2 %).
14:30 – USA: Mzdy mimo poľnohospodárskeho sektora
Predpoveď: +75 000 (predtým +73 000).
14:30 – USA: Priemerný hodinový zárobok
14:30 – Kanada: Zamestnanosť (august)
Prognóza: +20,000.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.