Ekonomický kalendár: Pokojný utorok zvýrazňuje geopolitiku a týždenné zásoby ropy (10.03.2026)

Po spracovaní silnej dávky dát z ázijských ekonomík, vrátane oživenia japonského HDP a rekordného obchodného prebytku Číny, spolu s novými obchodnými údajmi z eurozóny, je utorkový makroekonomický kalendár teraz prakticky prázdny. Toto ticho ešte viac sústreďuje pozornosť trhu na rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu okolo vojny v Iráne.
Na ropnom trhu sledujeme dočasné upokojenie a rast rizikových mien, ako je AUD, no súčasný optimizmus je krehký. Hoci dnešné vyjadrenia Donalda Trumpa, že by vojna mohla „čoskoro skončiť“, podporili náladu na trhu, samotné slová nemusia stačiť na udržanie dlhodobejšej rally, ak bude Irán pokračovať vo vojenskom odpore.
Jediným významnejším bodom dňa zostáva správa o zásobách ropy. Vzhľadom na nedávny nárast volatility, keď sa ropa Brent aktuálne obchoduje blízko 89,50 USD po prudkom prepade zo 120 USD, sú investori mimoriadne citliví na akékoľvek dáta, ktoré by mohli ovplyvniť ponuku.
Všetky časy sú uvedené v SEČ. Filtrované podľa: USA, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, eurozóna, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Čína, Kanada.
Zdroj: xStation5
