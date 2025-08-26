Ekonomický kalendár: Objednávky trvanlivých tovarov, prejavy predstaviteľov Fedu a BoC

Utorňajšie obchodovanie na finančných trhoch začína poklesom najdôležitejších futures kontraktov založených na európskych indexoch, čo naznačuje, že obchodovanie v Európe bude aspoň na začiatku obchodovania pochmúrne. Euro je momentálne najvýkonnejšou menou, zatiaľ čo NZD zaznamenáva zvýšený pokles. Investori reagujú na zápisnicu RBA a čakajú na údaje z USA o objednávkach trvanlivých tovarov.
Dnešné udalosti: objednávky trvanlivých tovarov v USA (júl), index spotrebiteľskej dôvery Conference Board (august), prognóza HDP Atlantského Fedu, zápisnica Riksbank, rozhodnutie NBH (Maďarsko), rokovania o iránskom jadrovom programe, prejavy členov Fedu a BoE, aukcie dlhopisov v Taliansku a USA.
Podrobný program dňa:
14:30, Spojené štáty – prejav člena FOMC Barkina
14:30, Spojené štáty – objednávky tovaru bez leteckého priemyslu a obrany za júl:
- prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúce -0,7 % m/m;
14:30, Spojené štáty – Trvanlivé tovary za júl:
- Trvanlivé tovary bez obrany: prognóza -3,8 % m/m; predchádzajúce -9,3 % m/m;
- Objednávky trvanlivých tovarov: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúce 0,2 % m/m;
- Objednávky trvanlivých tovarov: prognóza -9,4 % m/m; predchádzajúce -9,4 % m/m;
15:00, Spojené štáty – S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. za jún:
- predchádzajúce 0,4 % m/m;
15:00, Spojené štáty – Index cien domov za jún:
- predchádzajúce 434,4;
15:00, Spojené štáty – S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. za jún:
- prognóza 2,1 % r/r; predchádzajúca hodnota 2,8 % r/r;
15:00, Spojené štáty – Index cien nehnuteľností za jún:
- predchádzajúca hodnota 2,8 % r/r;
15:00, Spojené štáty – Index cien nehnuteľností za jún:
- prognóza -0,1 % m/m; predchádzajúca hodnota -0,2 % m/m;
15:00, Spojené štáty – S&P/CS HPI Composite – 20 s.a. za jún:
- predchádzajúca hodnota -0,3 % m/m;
16:00, Spojené štáty – Richmond Manufacturing Shipments za august:
- predchádzajúca hodnota -18;
16:00, Spojené štáty – Richmond Manufacturing Index za august:
- prognóza -11; predchádzajúca hodnota -20;
16:00, Spojené štáty – CB Consumer Confidence za august:
- prognóza 96,4; predchádzajúca hodnota 97,2;
16:00, Spojené štáty – Richmond Services Index za august:
- predchádzajúca hodnota 2;
17:30, Spojené štáty – údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow (3. štvrťrok): prognóza 2,3 %; predchádzajúca hodnota 2,3 %;
22:30, Spojené štáty – údaje EIA:
- Týždenné zásoby ropy API: predchádzajúca hodnota -2,400 mil.
