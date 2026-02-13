Zhrnutie trhu: Dolár zrýchľuje pred CPI. Zmiešané tržby francúzskych gigantov (13.02.2026)

Ekonomika a meny
- Eurozóna: HDP v 4. štvrťroku 2025 vzrástol medzištvrťročne o 0,3 % a medziročne o 1,3 %, čo zodpovedá predbežným údajom a očakávaniam trhu. Obchodná bilancia sa po prvýkrát za tri mesiace zvýšila na 11,6 mld. EUR (prognóza: 11,7 mld. EUR; sezónne upravené).
- Poľsko: Spotrebiteľská inflácia (CPI) klesla menej, ako sa očakávalo, z 2,4 % na 2,2 % (prognóza: 1,9 %). Spomalenie bolo spôsobené predovšetkým lacnejšími palivami a dopravou, zatiaľ čo tlak na rast vyvolali spotrebné dane (tabak, alkohol). Hodnota zostáva pod cieľovou strednou hodnotou NBP 2,5 % (+/- 1 pp).
- Americký dolár: Dolarový index posilňuje tretí deň po sebe (USDIDX: +0,15 %), stále podporovaný silnou správou NFP napriek očakávaniam nadchádzajúcej správy CPI (prognóza: 2,5 %, predchádzajúca hodnota: 2,7 %). Napätý trh práce a solídne údaje o podnikateľskej činnosti naznačujú riziko „trvalej“ inflácie; posilnenie dolára môže odrážať pozicionovanie pre potenciálne prekvapenie smerom nahor.
- Pohyby devízových kurzov: Austrálsky dolár (AUDUSD: -0,5 %) a jen (USDJPY: +0,5 %) zaznamenávajú najväčšie korekcie. EURUSD klesol o 0,1 % na 1,186, zatiaľ čo USDPLN posilňuje o 0,1 % na 3,553.
Indexy
- Nálada na trhu: Európsky index futures sa obchoduje prevažne v červených číslach, čím sa prehlbujú straty zo včerajšieho výpredaja na Wall Street (EU50 & DE40: -0,35 %).
- Sektory: poklesy sa koncentrujú vo finančnom sektore, v sektore materiálov, energetike a utilitách. Čiastočne ich kompenzujú zisky veľkých farmaceutických, priemyselných a technologických firiem.
- W20 (Poľsko): Vedie poklesy s -1,8 %.
- SUI20 (Švajčiarsko): Jediná „zelená“ výnimka s +0,1 %.
Zmeny v indexových futures. Zdroj: xStation5
Významné udalosti týkajúce sa jednotlivých akcií
- Siemens (-3,7 %): Prechádza prudkou korekciou, ktorá úplne zmazala zisky dosiahnuté po včerajšom počiatočnom pozitívnom prijatí jeho finančných výsledkov.
- L’Oreal (-3,6 %): Pokles po tom, čo výsledky za 4. štvrťrok ukázali marginálny rast tržieb v Číne (0,6 % oproti prognóze 5,6 %). Silný dopyt v Severnej Amerike a Európe (celkový rast 6 %) nestačil na uspokojenie investorov.
- Safran (+8,5 %): Rast po tom, čo tržby za 2. polrok 2025 dosiahli 16,6 mld. EUR (+16 % medziročne). Hoci EPS bol slabší, voľný cash flow (2,1 mld. EUR) výrazne prekonal konsenzus. Trh reagoval pozitívne na výrazne zvýšené ciele na rok 2028.
- Capgemini (+4,4 %): Prekonal svoj cieľ tržieb na rok 2025 (22,47 mld. EUR) vďaka silnému rastu v 4. štvrťroku (+10,6 %), ktorý bol podporený akvizíciou spoločnosti WNS. Riešenia založené na umelej inteligencii zostávajú hlavným motorom rastu, pričom sa plánuje rozsiahla reštrukturalizácia s cieľom úplne sa zamerať na služby umelej inteligencie.
Dnešný výkon akcií a sektorov indexu Stoxx 600. Zdroj: Bloomberg Finance LP
