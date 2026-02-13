⏬EURUSD oslabuje

Očakávania trhu: Januárová prekážka
Investori sa pripravujú na januárové údaje o indexe spotrebiteľských cien (CPI), pričom konsenzus očakáva, že celková inflácia sa medziročne zmierni na 2,5 %, čo je pokles z 2,7 % v decembri. Na mesačnej báze sa očakáva, že ceny vzrastú o 0,3 %, čo odzrkadľuje tempo predchádzajúceho mesiaca. Jadrový CPI – preferovaný ukazovateľ Federálneho rezervného systému, ktorý nezahŕňa volatilné náklady na potraviny a energiu – by mal podľa prognóz zostať na úrovni 2,5 % (mierny pokles z 2,6 %) s mesačným nárastom o 0,3 %.
Inštitucionálne prognózy však ukazujú rastúce rozdiely. Analytici Goldman Sachs sa prikláňajú k optimistickejšiemu odhadu 2,4 %, hoci varujú, že tlaky súvisiace s clami v oblasti odevov, rekreácie a vybavenia domácností by mohli spôsobiť nárast. Naopak, kvantitatívne modely od spoločností ako XTech Macro naznačujú výraznejšie spomalenie na 2,3 % pre celkový index a 2,4 % pre jadrový index. Hoci inflačné swapy v súčasnosti oceňujú výsledok v súlade s konsenzom 2,5 – 2,6 %, stojí za zmienku, že tieto rovnaké ukazovatele výrazne zaostali za decembrovou realitou. Ak by swapy slúžili ako vedúci ukazovateľ, výsledok v rozmedzí 2,2 – 2,3 % zostáva možnosťou rizika.
Swap pre CPI naznačuje, že inflácia môže pokračovať v klesajúcom trende, dokonca pod súčasný konsenzus trhu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Štrukturálny pohľad: „Stále“ služby pretrvávajú
Okrem hlavných čísel sa širší makroekonomický naratív naďalej zameriava na „superjadrovú“ infláciu – služby okrem bývania. Táto zložka, neoddeliteľne spojená s napätým trhom práce, sa v minulosti ukázala ako odolná voči deflačným silám.
Pokiaľ ide o zvyšok roka 2026, inštitucionálny výhľad návratu k 2 % cieľu je zmiešaný:
- Morningstar prognózuje priemernú infláciu na úrovni 2,7 %, pričom poukazuje na potenciálny „tarifný nárast“.
- Nomura očakáva, že jadrová PCE sa do konca roka ustáli na úrovni približne 2,5 %.
- Akademický výskum naznačuje základnú mieru jadrovej inflácie na úrovni 2,7 % a argumentuje, že trvalý pokles pod 2 % je nepravdepodobný bez výraznejšieho spomalenia rastu miezd.
- Goldman Sachs zostáva výnimkou s holubičím postojom a predpovedá jadrovú PCE na úrovni 2,1 – 2,2 % do konca roka 2026.
Závery pre tvorcov politiky sú komplexné. Kým klesajúce ceny palív a ochladenie dopytu po tovaroch by mali stiahnuť celkové číslo nadol, pretrvávajúca inflácia v sektore služieb – najmä v oblasti voľného času – naznačuje, že „posledná míľa“ dezinflačného procesu zostáva náročná. Pre Fed môže byť vizuálne príjemné číslo 2,5 % menej utešujúce, ak základné zložky služieb zostanú nestabilné.
Dilema Fedu: medzi Powellom a Warshom
Inflácia zostáva konečným rozhodcom pre Fed, ktorý sa potýka s nejasnou situáciou na trhu práce. Napriek tomu, že celková správa o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (NFP) vyzerala robustne, podrobné údaje naznačujú základnú krehkosť. V súčasnej situácii „bodový graf“ za december signalizoval iba jedno zníženie sadzieb za rok.
Politická a vedúca premena ďalej komplikuje výpočty. Funkčné obdobie Jaya Powella končí v apríli a jeho januárové komunikácie si zachovali charakteristický rozhodný, ak nie jestvujúci tón. Futures trhy a veľké finančné inštitúcie však už započítavajú dve zníženia na rok 2026 – scenár, ktorý sa považuje za dosiahnuteľný pod očakávaným vedením Kevina Warsha, za predpokladu, že inflácia sa opäť nezrýchli.
Aby Fed prešiel k agresívnemu uvoľňovaniu, o ktoré usiluje Trumpova administratíva, ekonomika by pravdepodobne potrebovala významnejší katalyzátor: buď pokles cien ropy k hranici 50 USD, alebo skutočné narušenie trhu práce vyvolané volatilitou dolára alebo prehlbujúcou sa korekciou na Wall Street.
Menové trhy: Dolár si našiel svoju pozíciu
EURUSD ustúpil smerom k úrovni 1,1860, čím sa oddelil od pokračujúceho poklesu výnosov štátnych dlhopisov. Súčasná sila dolára sa zdá byť dôsledkom „rizikového“ sentimentu po prudkom poklese amerických akcií a obnovenej protekcionistickej rétorike Bieleho domu týkajúcej sa obchodných ciel.
Z technického hľadiska zostáva tento pár zraniteľný. Ak by sa pokles na Wall Street prehĺbil, je možné očakávať pokles na úroveň 1,1800. Avšak „Goldilocks“ CPI v rozmedzí 2,2 – 2,4 % by mohol slúžiť ako katalyzátor oživenia, pretože by pravdepodobne opäť roznietil špekulácie trhu o znížení sadzieb nielen v apríli, ale možno už v marci.
