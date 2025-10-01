Ekonomický kalendár: PMI, ISM a ADP v tieni shutdownu vlády (01.10.2025)

Október sa začína v USA politickou krízou. Väčšina federálnych agentúr pozastavila svoju činnosť po tom, čo Senát odmietol rozpočtový návrh demokratov, zatiaľ čo republikánsky návrh uviazol v Kongrese. Výsledkom je, že americká vláda zostala bez rozpočtu a konsenzus je v nedohľadne, pretože obe strany sa naďalej navzájom obviňujú z paralýzy štátu.
Shutdown bude zahŕňať najmä dočasné a/alebo trvalé prepúšťanie federálnych zamestnancov, no pre trhy je kľúčovým problémom odloženie piatkového NFP reportu, ktorý podľa vyhlásenia BLS počas shutdownu nebude zverejnený. Absencia týchto kľúčových dát z trhu práce pravdepodobne nielenže vystresuje akciové trhy, ale aj skomplikuje prípravu Fedu na ďalšie rozhodnutie o úrokových sadzbách.
K politickému hluku sa dnes pridávajú aj dôležité makroekonomické dáta na oboch stranách Atlantiku. V eurozóne budú zverejnené predbežné údaje o inflácii, ktoré by podľa očakávaní (Bloomberg) mali vzrásť z 2 % na 2,2 %, čo by potvrdilo ukončenie cyklu ECB.
Ďalej uvidíme výsledky výrobných PMI, ISM manufacturing report z USA a predzvesť NFP vo forme ADP reportu o zamestnanosti. Vzhľadom na shutdown BLS môže byť volatilita okolo ADP tentoraz výraznejšia než obvykle v prípade prekvapení.
Okrem tvrdých makro dát budú trhy sledovať aj prejavy centrálnych bankárov (ECB, Bundesbank, BoC, BoE), správu EIA a zasadnutie OPEC v USA, obzvlášť dôležité pre volatilitu trhu s ropou.
Dnešný ekonomický kalendár:
07:00 BST, Spojené kráľovstvo – Nationwide HPI za september:
-
Skutočnosť: 2,2 % r/r
-
Odhad: 1,8 % r/r
-
Predchádzajúce: 2,1 % r/r
08:00 BST, Poľsko – PMI za september:
-
Výrobný PMI: skutočnosť 48; odhad 46,40; predchádzajúce 46,60
08:15 BST, Španielsko – PMI za september:
-
Výrobný PMI: odhad 53,8; predchádzajúce 54,3
08:30 BST, Eurozóna – Prejav Eldersona z ECB
08:30 BST, Švajčiarsko – PMI za september:
-
procure.ch PMI: odhad 47,9; predchádzajúce 49,0
08:50 BST, Francúzsko – PMI za september:
-
Výrobný PMI: odhad 48,1; predchádzajúce 50,4
08:55 BST, Eurozóna – Prejav de Guindosa z ECB
08:55 BST, Nemecko – PMI za september:
-
Výrobný PMI: odhad 48,5; predchádzajúce 49,8
09:00 BST, Eurozóna – PMI za september:
-
Výrobný PMI: odhad 49,5; predchádzajúce 50,7
10:00 BST, Nemecko – Prejav Maudererovej z Bundesbanky
10:00 BST, Eurozóna – Inflácia za september:
-
Ročná CPI: odhad 2,2 % r/r; predchádzajúce 2,0 % r/r
-
Mesačná CPI: predchádzajúce 0,1 % m/m
-
Ročná HICP bez energií a potravín: predchádzajúce 2,3 % r/r
-
Mesačná HICP bez energií a potravín: predchádzajúce 0,3 % m/m
-
Jadrová CPI: odhad 2,3 % r/r; predchádzajúce 2,3 % r/r
-
Jadrová CPI: predchádzajúce 0,3 % m/m
10:30 BST, Nemecko – Aukcia 10-ročných Bundov:
-
Predchádzajúce: 2,250 %
10:55 BST, Spojené kráľovstvo – Prejav člena BoE MPC Manna
11:00 BST, USA – Zasadnutie OPEC
12:00 BST, Nemecko – Prejav prezidenta Bundesbanky Nagela
13:15 BST, USA – Trh práce za september:
-
ADP zmena mimo poľnohosp. sektora: odhad 52k; predchádzajúce 54k
14:45 BST, USA – PMI za september:
-
Výrobný PMI: odhad 52,0; predchádzajúce 53,0
15:00 BST, USA – ISM za september:
-
ISM Manufacturing Index: odhad 62,7; predchádzajúce 63,7
-
ISM Manufacturing Index: odhad 49,0; predchádzajúce 48,7
-
ISM New Orders Index: predchádzajúce 51,4
-
ISM Employment Index: predchádzajúce 43,8
15:00 BST, USA – Inflácia za august:
-
Stavebné výdavky: odhad -0,1 % m/m; predchádzajúce -0,1 % m/m
15:30 BST, USA – Správa EIA:
-
Refinery crude runs (t/t): predchádzajúce 0,052M
-
Dovoz ropy: predchádzajúce 1,596M
-
Zásoby ropy v Cushing: predchádzajúce 0,177M
-
Produkcia destilátov: predchádzajúce 0,029M
-
Týždenné zásoby destilátov (EIA): predchádzajúce -1,685M
-
Zásoby benzínu: predchádzajúce -1,081M
-
Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúce -0,189M
-
Využitie rafinérií (t/t, EIA): predchádzajúce -0,3 %
-
Produkcia benzínu: predchádzajúce 0,300M
-
Zásoby ropy: odhad 1,500M; predchádzajúce -0,607M
18:00 BST, USA – HDP:
-
Atlanta Fed GDPNow (Q3): odhad 3,9 %; predchádzajúce 3,9 %
19:05 BST, Kanada – Prejav zástupkyne guvernéra BoC Rogersovej
