DE40: Primerané dáta, mierny rast

Európska obchodná seansa na konci týždňa prebieha v pozitívnej nálade. Väčšina indexov starého kontinentu zaznamenáva mierne zisky. Dnešným lídrom je nemecký DAX, pričom kontrakty DE40 rastú o viac ako 0,6 %. Ostatné západoeurópske indexy obmedzujú rast približne na 0,4 %.
Séria pozitívnych makroekonomických údajov umožňuje investorom v Európe započítať lepšiu trajektóriu rastu pre celý blok.
Makroekonomické dáta:
- Dnes bol zverejnený údaj o HDP eurozóny. Ročná miera rastu zostala stabilná na úrovni 1,4 %. Kvartálny rast zrýchlil na 0,3 % oproti očakávaniu 0,2 %.
- Objednávky pre nemecké továrne výrazne rastú – o 1,5 % oproti očakávaným 0,3 %. Pozitívny vývoj je zrejmý aj medziročne.
- Vo Francúzsku sa znižuje obchodný deficit a priemyselná produkcia vzrástla o 0,2 %, pričom sa očakával pokles o 0,2 %.
- Ku koncu európskej seansy sa investori dozvedia údaje o inflácii PCE z USA. Ide o jeden z najdôležitejších ukazovateľov pre FED a akékoľvek prekvapenie môže výrazne ovplyvniť očakávaný vývoj uvoľňovania menovej politiky zo strany FOMC.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafe pokračuje v uptrende, pričom kupujúci dokázali prekonať ďalšiu rezistentnú zónu FIBO 50 a smerujú k FIBO 38,2, kde zároveň prebieha klesajúca trendová línia. Prekonanie tejto úrovne môže otvoriť cestu na otestovanie nedávnych maxím. Strata iniciatívy zo strany kupujúcich na súčasných úrovniach však môže vyvolať korekciu v oblasti FIBO 78,6. Investori musia pozorne sledovať kĺzavé priemery EMA50 a EMA100 a rastúci indikátor RSI.
Firemné správy:
- Alstom (ALO.FR) – Francúzska železničná spoločnosť získala pozitívne odporúčanie od investičnej banky. Cena akcie rastie o viac ako 2 %.
- Renk (R3NK.DE) – Nemecký výrobca pohonných systémov so zameraním na vojenské vozidlá získal pozitívne odporúčanie od investičnej banky. Akcie rastú o viac ako 3 %.
- Hensoldt (HAG.DE) – Nemecká obranná spoločnosť stráca viac ako 2 % kvôli obavám investorov a analytikov o ukazovatele ocenenia firmy.
- UCB (UCB.DE) – Biotechnologická spoločnosť zverejnila výhlaď rastu EBITDA o viac ako 30 %, pričom akcie rastú o viac ako 5 %.
- Swiss Re (SREN.CH) – Švajčiarska poisťovňa klesá o viac ako 4 % po zverejnení sklamávajúceho výhľadu na budúci rok.
