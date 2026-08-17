Ekonomický kalendár: Pokojný pondelok môže nahrávať býkom. V centre pozornosti údaje z New Yorku a trhu s bývaním (17. 8. 2026)

Nový týždeň sa na Wall Street začína relatívne pokojne. V kalendári nie sú žiadne významné makroekonomické údaje ani výsledky veľkých spoločností.
Trhy však naďalej ovplyvňuje piatková séria amerických údajov, ktorá opäť znížila očakávania týkajúce sa zvyšovania úrokových sadzieb Fedu. Zatiaľ čo investori na konci minulého týždňa reagovali neisto na pokles maloobchodných tržieb a známky slabnúceho amerického spotrebiteľa, eufória pozorovaná v Ázii naznačuje návrat býčieho sentimentu.
Kľúčové údaje z ázijskej seansy a rána
- Japonsko (HDP): Predbežné údaje o HDP za Q2 sklamali zástancov rýchlejšieho zvyšovania sadzieb Bank of Japan. Anualizovaný HDP vzrástol iba o 1,1 % (konsenzus: 2,1 %, predchádzajúce: 1,9 %), zatiaľ čo sezónne očistený HDP medzikvartálne vzrástol o 0,3 % oproti očakávaným 0,5 %. Hlavným dôvodom bola slabosť domácej spotreby.
- Japonsko (priemyselná výroba): Pozitívne prekvapenie z Japonska priniesla júnová priemyselná výroba, ktorá výrazne prekonala očakávania trhu. Sezónne očistený údaj vzrástol o 1,9 % medzimesačne (konsenzus: 1,3 %), zatiaľ čo medziročne sa výroba zvýšila na 4,9 % (očakávanie: 4,2 %, predchádzajúce: -2,1 %).
USDJPY sa opäť vzďaľuje od psychologickej hranice 160. Zdroj: xStation5
Makroekonomický kalendár
- 11:30 Eurozóna – prejav člena Výkonnej rady ECB Philipa Lanea
- 14:30 USA – index NY Empire State za august (konsenzus: 10,8 | predchádzajúce: 15,6)
- 16:00 USA – index trhu s bývaním NAHB za august (konsenzus: 33 | predchádzajúce: 34)
- 22:00 USA – mesačný čistý prílev kapitálu za jún (predchádzajúce: 132,2 mld. USD)
- 22:00 USA – dlhodobý prílev kapitálu za jún (konsenzus: 151,4 mld. USD | predchádzajúce: 232,7 mld. USD)
Kľúčové výsledky spoločností
- BHP Group
- Fabrinet
3 trhy, ktoré dnes sledovať
- USDJPY (FX): Slabšie než očakávané údaje o raste japonskej ekonomiky za Q2 (anualizovaný HDP 1,1 % oproti očakávaným 2,1 %) znižujú tlak na Bank of Japan v súvislosti s rýchlym sprísňovaním menovej politiky. Široké oslabovanie amerického dolára však drží menový pár pod hranicou 160.
- S&P 500 / US500 (akciový index): Futures na americký index sa obchodujú iba 0,3 % pod historickým maximom z minulého týždňa. Prvým regionálnym testom kondície americkej ekonomiky bude o 14:30 index NY Empire State, pri ktorom sa očakáva pokles na 10,8 bodu. Výsledok výrazne odlišný od očakávaní môže určiť rizikový sentiment pred otvorením trhu v New Yorku.
- EURUSD (FX): Hlavný menový pár preráža z dvojtýždňovej konsolidácie na dvojmesačné maximá. Pri absencii významnejších európskych ekonomických údajov budú investori hľadať impulzy v prejavoch centrálnych bankárov a popoludňajších amerických údajoch z trhu s bývaním (NAHB).
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