Ekonomický kalendár – Predbežné ukazovatele PMI a výsledky FedExu v tieni poklesov na trhoch

Globálne akciové trhy dnes zostávajú pod tlakom, ale nie pre dáta. Dôvodom je skôr obrovská neistota spôsobená rastúcim zadlžením technologických firiem, predovšetkým pre rozvoj umelej inteligencie. Ceny ropy zároveň zostávajú na nízkych úrovniach, čo signalizuje obavy zo slabnúceho globálneho dopytu.
Investori už započítali tvrdé dáta z ázijskej seansy, ale pozornosť trhu sa teraz sústreďuje na predbežné údaje PMI zo starého kontinentu a zo Spojených štátov. Tieto výsledky určia smer najvolatilnejších inštrumentov a overia skutočný rozsah možného ekonomického spomalenia. Na konci dňa môže volatilitu na komoditnom trhu zvýšiť odhadovaná správa API o zásobách palív. Krátko po uzavretí Wall Street potom FedEx predstaví svoju finančnú kondíciu, čo bude jeden z kľúčových barometrov globálneho obchodu 📊.
Kľúčové údaje z ázijskej seansy
- Japonsko: Ranné ukazovatele PMI naznačili zlepšenie. Index pre výrobný sektor dosiahol 54,9 bodu oproti očakávaniu 54,5 bodu a rovnakej predchádzajúcej hodnote.
- Austrália: Predbežné dáta PMI potvrdili zmiešaný obraz. Na jednej strane došlo k zlepšeniu vo výrobnom sektore na 51,2 z 50,7, na druhej strane index sektora služieb zostal pod hranicou 50 bodov, hoci samotný index sa zlepšil.
Makroekonomický kalendár
- 09:15 Francúzsko – výrobný PMI. Konsenzus: 50. Predchádzajúca hodnota: 49,7.
- 09:15 Francúzsko – PMI v službách. Konsenzus: 45,5. Predchádzajúca hodnota: 44,3.
- 09:30 Nemecko – výrobný PMI. Konsenzus: 50,5. Predchádzajúca hodnota: 50,1.
- 09:30 Nemecko – PMI v službách. Konsenzus: 49. Predchádzajúca hodnota: 48,1.
- 10:00 Eurozóna – kompozitný PMI. Konsenzus: 49,1. Predchádzajúca hodnota: 48,5.
- 10:30 Veľká Británia – PMI v službách. Konsenzus: 50,1. Predchádzajúca hodnota: 49,3.
- 15:45 USA – výrobný PMI. Konsenzus: 54,6. Predchádzajúca hodnota: 55,1.
- 15:45 USA – PMI v službách. Konsenzus: 51,1. Predchádzajúca hodnota: 50,7.
- 22:30 USA – správa API o zásobách ropy. Predchádzajúca hodnota: –8,3 milióna barelov.
Firemné výsledky
- FedEx zverejní výsledky po skončení seansy na Wall Street. Pôjde o report za štvrtý štvrťrok fiškálneho roka. Ide o absolútnu klasiku a takzvaný lakmusový test globálnej kondície spotrebiteľov a obchodu. Za zmienku stojí, že ide o prvý report po výrazne sledovanom oddelení segmentu FedEx Freight do samostatnej verejne obchodovanej spoločnosti. Trh bude hľadať informácie o znižovaní nákladov a výhľade pre druhú polovicu roka.
Trhy na sledovanie
- EURUSD: Hlavný menový pár bude v nadchádzajúcich hodinách mimoriadne citlivý na rozdiely medzi predbežnými údajmi PMI z eurozóny, najmä z Nemecka, a zo Spojených štátov.
- Ropa WTI: Pretrvávajúce nízke ceny komodity môžu reagovať zvýšenou volatilitou na nočnú správu API. Akékoľvek prekvapenie v podobe rastu zásob by mohlo ďalej prehĺbiť tlak smerom nadol.
- US500 (S&P 500): Americký benchmark je od rána pod tlakom predajcov. Jeho konečný záver zásadne ovplyvnia popoludňajšie ekonomické dáta z USA a večerné výsledky FedExu.
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