Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (31. júla 2026)

Federálny rezervný systém ponechal úrokové sadzby bez zmeny, hoci sa Kevin Warsh snažil zachovať jastrabí postoj bez toho, aby naznačil, že sa v blízkej budúcnosti očakáva zvýšenie sadzieb. Posledné júlové dni priniesli aj výrazné zlepšenie sentimentu v technologickom sektore, ktoré sa časovo zhodovalo so zverejnením finančných výsledkov hlavných spoločností Big Tech. Situácia na Blízkom východe zostáva kľúčovým rizikovým faktorom, aj keď sa krajiny OPEC+ snažia vrátiť na trh čo najväčší objem komodity. Tento týždeň budú investori analyzovať výsledky ďalších významných spoločností vrátane nedávneho nováčika na trhu SpaceX. Okrem toho ich čaká celý maratón ekonomických údajov z USA, ktorý vyvrcholí čerešničkou na torte: správou NFP z amerického trhu práce. Pozornosť investorov by sa preto mala sústrediť na trhy, ako sú US100 (futures na Nasdaq 100), USDJPY a ropa Brent.
US100 (futures na Nasdaq 100)
Nadchádzajúci utorok (4. augusta) po zatvorení obchodovania na Wall Street zverejní SpaceX svoju prvú finančnú správu od vstupu na burzu. Tieto výsledky výrazne ovplyvnia sentiment okolo sektora vyspelých technológií. SpaceX však nebude jedinou kľúčovou spoločnosťou, ktorá tento týždeň zverejní výsledky na Wall Street. Očakávajú sa aj reporty spoločností AMD, Palantir, Uber a Cloudflare.
Vývoj indexu a futures ovplyvní séria kľúčových údajov z americkej ekonomiky. Na začiatku týždňa bude zverejnený výrobný index ISM, v utorok bude nasledovať správa JOLTS, v stredu údaje ADP a index ISM zo sektora služieb a vo štvrtok týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Hlavnou udalosťou z pohľadu makroekonomického kalendára bude piatková správa z amerického trhu práce. Odhady poukazujú na mierny rast zamestnanosti o 65-tisíc pracovných miest, čo súvisí s ukončením dočasných pracovných pomerov po majstrovstvách sveta, a zároveň na mierny rast miery nezamestnanosti na 4,3 %. Slabší údaj by podporil menej jastrabí postoj Fedu a mohol by podporiť ďalší rast technologických akcií.
USDJPY
Menový pár USDJPY zaznamenal posledný júlový štvrtok prudký pokles po menovej intervencii, slovnej podpore zo strany USA a jastrabích komentároch guvernéra Uedu po rozhodnutí ponechať úrokové sadzby bez zmeny. Napriek tomu pár naďalej pevne zostáva v blízkosti úrovne 160, ktorá predtým fungovala ako rezistencia a teraz slúži ako support. Hlavným katalyzátorom pohybu bude tento týždeň vývoj výnosov amerických štátnych dlhopisov v reakcii na údaje z amerického trhu práce (JOLTS, ADP a NFP).
V stredu 5. augusta bude zverejnená zápisnica z júnového zasadnutia Bank of Japan (BOJ). Hoci je tento report výrazne oneskorený, mohol by priniesť viac informácií o postoji japonských centrálnych bankárov k budúcemu zvyšovaniu úrokových sadzieb a o sekundárnych vplyvoch vysokých cien energií na jadrovú infláciu.
Ak piatkové údaje NFP potvrdia rast nezamestnanosti v USA na 4,3 % spolu s miernym rastom zamestnanosti, tlak na pokles dolára v kombinácii s jastrabími signálmi v zápisnici BOJ vytvorí podmienky na opätovné posilnenie jenu.
Ropa (Brent)
Vzhľadom na napätú situáciu na trhu s pohonnými látkami sa OPEC+ snaží vrátiť na trh čo najväčšie množstvo ropy. Hoci nedávne zvýšenia produkčných cieľov boli viditeľné iba na papieri, ťažba sa postupne zvyšuje, a to aj napriek čiastočnému uzavretiu Hormuzského prielivu a zvýšenému napätiu v prielive Bab al-Mandab.
Minulý týždeň sa obavy trhu opäť zvýšili v dôsledku obnovenia vojenských útokov súvisiacich s Iránom. Pretrvávajúce geopolitické napätie na Blízkom východe vytvára rizikovú prémiu, zatiaľ čo prípadná eskalácia vojenských operácií predstavuje priamu hrozbu pre tranzitné trasy a stabilitu dodávok tejto komodity.
Pre ocenenie komodít budú dôležité dnešné údaje amerického výrobného indexu ISM a piatkové údaje o zahraničnom obchode Číny. Očakávaný dvojciferný rast čínskeho exportu (+24,5 % medziročne), podporený globálnym dopytom po vybavení pre AI, by mohol energetickému trhu poskytnúť výrazný dopytový impulz.
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