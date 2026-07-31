Denné zhrnutie: Wall Street získava späť pôdu pod nohami; ďalšia intervencia na trhu s jenom❓

- Hlavným faktorom dnešnej volatility bol prudký rast výnosov amerických štátnych dlhopisov, ktorý poslal akciový trh na skutočnú horskú dráhu. Výnos 30-ročných dlhopisov tento týždeň vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2007 a dosiahol približne 5,26 %, zatiaľ čo referenčný výnos 10-ročných dlhopisov prekročil 4,7 %, najvyššiu úroveň od januára 2025. Investori stratili dôveru v odhodlanie nového predsedu Fedu Kevina Warsha bojovať s infláciou napriek jeho uisteniam, že je tomuto procesu naďalej oddaný. Sám však priznal, že nemá čarovný prútik. Trh zároveň spracovával finančné výsledky veľkých technologických spoločností vrátane Apple a Amazonu, čo počas seansy ďalej zvyšovalo volatilitu obchodovania.
- Na geopolitickom fronte iránska armáda informovala o útokoch na strategické americké vojenské základne v Kuvajte a Bahrajne v reakcii na poslednú vlnu amerických úderov proti Iránu. Irán zároveň zaútočil na ropné tankery v Hormuzskom prielive, kľúčovom úzkom mieste svetového obchodu, čo krátkodobo zvýšilo ceny energií pre obavy z narušenia dodávok. Napriek tomuto napätiu sa v piatok objavili známky obnovenia toku ropy cez Hormuzský prieliv, čo dočasne zmiernilo obavy o ponuku na ropnom trhu.
- Makroekonomické údaje zverejnené v piatok boli zmiešané, no vo všeobecnosti potvrdili pretrvávajúce inflačné tlaky v americkej ekonomike. Index nákladov práce za 2. štvrťrok vzrástol medzikvartálne o 0,9 %, čím prekonal odhad 0,8 % a posilnil obavy z pretrvávajúcich mzdových tlakov. Spotrebiteľský sentiment podľa prieskumu University of Michigan sa zároveň zlepšil na 55,2 bodu, nad očakávaných 54,0 bodu, zatiaľ čo ročné inflačné očakávania klesli na 4,2 %, najnižšiu úroveň od marca. V eurozóne inflácia v júli vzrástla na 2,9 %, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi boli výrazné rozdiely.
- Hlavné americké akciové indexy sa aktuálne obchodujú v kladnom teritóriu napriek predchádzajúcim prudkým výkyvom. Nasdaq Composite pridal 0,6 %, S&P 500 vzrástol o 0,4 % a Dow Jones posilnil o 228 bodov, teda o 0,5 %. ETF iShares Semiconductor vzrástol o 5,4 % a nadviazal na štvrtkový výrazný rast o 8,5 % po vynikajúcich výsledkoch Microsoftu. Futures na európske indexy vykazovali zmiešanejší vývoj. Nemecký DE40 mierne vzrástol o 0,06 %, zatiaľ čo UK100 klesol o 0,50 % a čínsky CHN.cash o 0,42 %.
- Akciovému trhu dominovali výrazne odlišné reakcie na výsledky hyperscalerov. Apple klesol o viac než 9 %, hoci tržby za 3. fiškálny štvrťrok prekonali odhady vďaka 22 % rastu predaja iPhonov. Tržby zo služieb a výhľad na ďalší štvrťrok však zaostali za očakávaniami. Amazon vzrástol až o 11 % po lepších než očakávaných tržbách, podporených silným cloudovým segmentom, ktorý posilnil dôveru investorov vo výdavky na umelú inteligenciu. Medzi ďalšie výrazné pohyby patril 10 % pokles Novo Nordisk po neúspešnej klinickej štúdii lieku na srdcové ochorenie, mimoriadny rast Replimune o 133 % po kladnom stanovisku poradného panelu FDA a solídne výsledky Chevronu a Exxon Mobil, ktoré podporili vysoké ceny ropy v súvislosti s vojnou s Iránom.
- Na devízovom trhu zostal dolár relatívne stabilný, hoci index USDIDX mierne klesol o 0,03 %. Japonský jen voči doláru oslabil o 0,49 % a analytici upozorňujú na mimoriadne nízke päťročné Z-skóre menového páru USDJPY. To by v kombinácii s varovaním amerického ministerstva financií, že je pripravené spoločne s Bank of Japan intervenovať, mohlo vyvolať prudký obrat kurzu. Poľský zlotý zostal voči euru a doláru stabilný a zaznamenal mierne zisky v rozmedzí 0,10 až 0,15 %.
V médiách sa objavila nová špekulácia o menovej intervencii. Jen počas posledných 15 minút posilnil voči americkému doláru o 0,7 %. Zdroj: xStation
- Trh s energetickými komoditami opäť prudko vzrástol vďaka geopolitickej rizikovej prémii. Ropa WTI počas dňa pridala 1,10 % a Brent 0,92 % po pôsobivom mesačnom raste cien ropy o takmer 25 %. Európsky zemný plyn uzavrel mesiac astronomickým rastom o viac než 33 %, čo odráža obavy o dodávky pred vykurovacou sezónou. Zlato a striebro sa dostali pod silný tlak pre jastrabie údaje z Fedu a klesli o 1,32 %, respektíve 2,15 %. Kakao naopak pokračovalo v silnom odraze a v piatok pridalo viac než 6 % pre obavy o ponuku v západnej Afrike.
- Bitcoin klesol o 2,77 % v nadväznosti na celkový pokles ochoty riskovať, ktorý vyvolali rastúce výnosy dlhopisov a jastrabí postoj členov FOMC. Tlak na aktíva nenesúce úrok zasiahol drahé kovy aj kryptomeny a ukázal, ako výrazne súčasné makroekonomické prostredie dolieha na ocenenie špekulatívnych aktív.
Zdroj: xStation
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (31. júla 2026)
Dolár opäť naberá silu a zlato ustupuje z lokálnych maxím 📉
🚨AI fond prišiel za mesiac o dve tretiny hodnoty. Doplatil na pákové stávky📉
Prečo je juhokórejský akciový trh volatilnejší než Bitcoin? 🚨
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