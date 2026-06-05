Ekonomický kalendár: report NFP z amerického trhu práce bude v centre pozornosti

Globálne finančné trhy sa dnes sústreďujú na zverejnenie kľúčových údajov z amerického trhu práce za máj, najmä na report Non-Farm Payrolls (NFP). Údaje poskytnú dôležitý pohľad na silu americkej ekonomiky a mzdové tlaky. Oba faktory sú kľúčové pre budúce rozhodovanie Fed o úrokových sadzbách.
Slabší než očakávaný report by mohol posilniť očakávania menového uvoľňovania zo strany Fed a potenciálne zaťažiť americký dolár. Naopak silnejšie dáta z trhu práce môžu podporiť dolár, pretože by znížili očakávania skorého znižovania sadzieb.
Medzi najvolatilnejšie inštrumenty počas dnešnej seansy budú pravdepodobne patriť menové páry s USD, najmä EUR/USD, hlavné americké akciové indexy ako S&P 500 a NASDAQ, ako aj zlato.
Kľúčové dáta z ázijskej seansy
- Japonsko: Výdavky domácností v apríli klesli o 0,5 % medziročne, čo bolo lepšie než očakávaný pokles o 1,4 % a zároveň zlepšenie oproti predchádzajúcej hodnote -2,9 %.
- India: Centrálna banka ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na 5,25 %, v súlade s očakávaniami.
Kľúčové ekonomické udalosti
- 08:45 | Francúzsko – priemyselná produkcia (apríl), odhad -0,2 % m/m, predchádzajúce 1,0 %
- 08:45 | Francúzsko – obchodná bilancia (apríl)
- 09:00 | Česká republika – maloobchodné tržby (apríl), odhad 3,6 % medziročne, predchádzajúce 4,9 %
- 09:00 | Turecko – inflácia CPI (máj), odhad 32,5 % medziročne
- 09:00 | Turecko – inflácia PPI (máj)
- 11:00 | Eurozóna – finálny HDP za Q1, odhad 0,1 % medzikvartálne a 0,8 % medziročne
- 11:00 | Taliansko – maloobchodné tržby (apríl), odhad 0,2 % m/m, predchádzajúce 0,8 %
- 14:00 | Poľsko – zápisnica z májového zasadnutia Rady pre menovú politiku
- 14:00 | India – HDP za Q4, odhad 7,3 % medziročne, predchádzajúce 7,8 %
- 14:30 | Spojené štáty – májový report z trhu práce:
- Miera nezamestnanosti: odhad 4,3 %, predchádzajúce 4,3 %
- Non-Farm Payrolls (NFP): odhad +85 tis., predchádzajúce +115 tis.
- Priemerná hodinová mzda: odhad +0,3 % medzimesačne, +3,4 % medziročne
- 14:30 | Kanada – zmena zamestnanosti (máj), odhad +10,1 tis., predchádzajúce -17,7 tis.
- 14:30 | Kanada – miera nezamestnanosti, odhad 6,9 %, predchádzajúce 6,9 %
- 16:00 | Kanada – Ivey PMI, odhad 54,7
- 19:00 | Spojené štáty – počet aktívnych ropných vrtov Baker Hughes, odhad 432
- 20:00 | Spojené kráľovstvo – prejav guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho
- 21:00 | Spojené štáty – spotrebiteľské úvery (apríl), odhad 17,1 mld. USD
Kalendár tržieb
Kalendár tržieb zostáva v piatok 5. júna 2026 prázdny, keďže hlavné americké a európske spoločnosti už z veľkej časti dokončili kvartálnu výsledkovú sezónu.
Trhy na sledovanie
- EUR/USD – Najobchodovanejší menový pár na svete pravdepodobne výrazne zareaguje na odchýlky v dátach NFP a nezamestnanosti od očakávaní trhu. Tieto dáta môžu určiť krátkodobý smer amerického dolára.
- S&P 500 / NASDAQ – Americké akcie zostávajú veľmi citlivé na rast miezd a dáta o zamestnanosti pre ich vplyv na infláciu a politiku Fed.
- Zlato (XAU/USD) – Drahý kov zostáva úzko naviazaný na pohyby výnosov amerických štátnych dlhopisov a pozicionovanie investorov po hlavných makroekonomických dátach z USA.
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