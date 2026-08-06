Ekonomický kalendár: Trh práce vyvinie tlak na Fed?

Štvorkový kalendár zostáva pomerne voľný, čo umožní trhom plne sa sústrediť na zverejnenie ďalších finančných výsledkov na oboch stranách Atlantiku.
V Európe nás po publikácii solídnych priemyselných objednávok v Nemecku čaká už len odčítanie maloobchodných tržieb v eurozóne. V USA sú naplánované iba menšie správy z trhu práce (správa Challengera, žiadosti o podporu v nezamestnanosti) a správa EIA o zásobách zemného plynu.
Trh sa javí dočasne unavený z nedávnej epizódy volatility, hoci ďalšie veľmi silné údaje z trhu práce by mohli opäť vystrašiť investorov prízrakom rýchleho zvyšovania úrokových sadzieb v USA.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej a rannej obchodnej relácie
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Nemecko: Prekvapivé údaje o priemyselných objednávkach za jún. V medziročnom porovnaní (m/m) objednávky skočili o 3,1 % pri skromnom trhovom konsenze len 0,3 % m/m. V medziročnom vyjadrení (r/r) vzrástli objednávky o 6,5 % (oproti 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci), čo poukazuje na obnovu dopytu v sektore.
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Austrália: Júnová obchodná bilancia priniesla obrovský obrat. Obchodný prebytok sa ustálil na úrovni 1,93 mld. AUD, čím úplne vyvrátil prognózy analytikov, ktorí očakávali deficit vo výške -1,1 mld. AUD (predchádzajúca hodnota: -2,37 mld. AUD).
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USA: Nočná časť obchodnej relácie prebehla v znamení vyjadrení šéfky Fed zo San Francisca (Mary Daly), ktorá sa vyjadrila k aktuálnej trajektórii úrokových sadzieb a kondícii trhu práce.
Makroekonomický kalendár
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08:00 Nemecko – Priemyselné objednávky s.a. (m/m) za jún. Odčítanie: 3,1 %. Konsenzus: 0,3 %. Predchádzajúce odčítanie: 0,3 %.
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08:00 Nemecko – Priemyselné objednávky w.d.a. (r/r) za jún. Odčítanie: 6,5 %. Predchádzajúce odčítanie: 4,5 %.
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11:00 Eurozóna – Maloobchodné tržby s.a. (m/m) za jún. Konsenzus: 0,1 %. Predchádzajúce odčítanie: 0,2 %.
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11:00 Eurozóna – Maloobchodné tržby w.d.a. (r/r) za jún. Konsenzus: 0,9 %. Predchádzajúce odčítanie: 1,6 %.
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11:30 USA – Správa Challengera o plánovaných prepúšťaniach za júl. Predchádzajúce odčítanie: 45,85 tis.
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14:30 USA – Produktivita práce v nepoľnohospodárskom sektore (k/k) za II. štvrťrok (predbežná). Konsenzus: 0,7 %. Predchádzajúce odčítanie: 0,3 %.
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14:30 USA – Jednotkové náklady práce (k/k) za II. štvrťrok (predbežné). Konsenzus: 2,1 %. Predchádzajúce odčítanie: 1,8 %.
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14:30 USA – Týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti (Initial Jobless Claims). Konsenzus: 201 tis. Predchádzajúce odčítanie: 197 tis.
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16:00 USA – Zásoby veľkoobchodníkov (m/m) za jún. Konsenzus: 0,3 %. Predchádzajúce odčítanie: 0,1 %.
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16:30 USA – Týždenná zmena zásob zemného plynu podľa EIA. Konsenzus: 30 mld. Predchádzajúce odčítanie: 28 mld.
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23:30 USA – Vystúpenie šéfa Fed zo St. Louis (Alberto Musalem).
Najdôležitejšie publikácie výsledkov spoločností
Wall Street:
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Eli Lilly (pred reláciou) – kľúčová správa pre farmaceutický a zdravotnícky sektor; investori sa zamerajú na predaj liekov na chudnutie a cukrovku.
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ConocoPhillips (pred reláciou) – ukazovateľ kondície ťažobného sektora v podmienkach kolísania cien ropy.
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Gilead Sciences (po relácii)
Burza cenných papierov vo Varšave (GPW):
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PKN Orlen
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Energa
Euronext:
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Deutsche Telekom
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Siemens
3 trhy, na ktoré dnes stojí za to zamerať pozornosť:
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DE40 / DAX (Akciový index) – Nemecký index dostal dávku optimizmu tesne pred otvorením relácie vďaka veľmi silnému odčítaniu priemyselných objednávok (3,1 % m/m oproti očakávaným 0,3 %). Dopyt po priemyselných akciách môže dnes dominovať na frankfurtskej burze a obraz európskeho hospodárstva doplnia o 11:00 údaje o maloobchodných tržbách z eurozóny.
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EURUSD (FX) – Hlavný menový pár sa môže rozhýbať aj pri publikácii menších správ z amerického trhu práce. Po včerajšom výrazne vyššom než očakávanom ADP môžu ďalšie jastrabé signály z trhu práce (napr. udržanie sa Claims pod hranicou 200 tis.) opäť posilniť očakávania ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb v USA.
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Zemný plyn / NATGAS (Komodity) – Ceny zemného plynu sa ocitnú v centre pozornosti o 16:30 po zverejnení týždennej správy EIA o zmene stavu zásob v skladoch v USA (konsenzus: 30 mld. kubických stôp). V kombinácii s letnou vlnou horúčav v USA a rastúcim dopytom zo strany energetického sektora môže odchýlka od výhľadu vyvolať skokový nárast volatility cien tejto komodity.
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