Krypto novinky 2: Bitcoin ignoruje rast na Wall Street. Vráti sa býčí trh kryptomien?

Bitcoin sa udržiava v blízkosti úrovne 64 tis. USD a zostáva v relatívne úzkom pásme kolísania. Na náladu investorov vplýva súčasne neistota týkajúca sa ďalšej cesty menovej politiky Fed-u a vývoj rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. V posledných dňoch bol dôvodom opatrnosti hlasno medializovaný hackerský útok na cold wallet peňaženky kanadskej spoločnosti Coinkite, pri ktorom boli odcudzené Bitcoiny v hodnote takmer 90 mil. USD. Napriek týmto udalostiam zostáva trh pomerne stabilný, čo naznačuje, že investori čakajú na výraznejší makroekonomický alebo fundamentálny impulz. Ten však neprišiel — v žiadnom smere. Kým index S&P 500 v USA prekonáva rekordy a dolár oslabuje, Bitcoin stále nenašiel palivo na prekonanie hranice 70 tis. USD.
Kedy sa môže býčí trh na krypto vrátiť?
Trh kryptomien sa nachádza v pomerne typickej cyklickej polohe. Ak by sa mal zhmotniť scenár z predchádzajúcich medvedích trhov, začiatok odrazu na BTC by sme mali vidieť zhruba v novembri alebo decembri tohto roka. Do tej doby však ako nevylúčený scenár zostáva ďalšia — možno už posledná — fáza výpredaja, ktorá by mohla stlačiť cenu smerom k okolo 45 tis. USD, kde vidíme -1,5 štandardnej odchýlky — táto úroveň sa historicky ukázala ako spodná hranica medvedieho trhu Bitcoina (zelená prerušovaná čiara v grafe). Hoci BTC sa pohyboval v okolí 60 tis. USD, toky zostávajú relatívne slabé a spotová aktivita nedáva istotu ohľadne sily odrazovania. Investori v súčasnosti prejavujú väčší záujem o akciový trh a dokonca aj o trh drahých kovov. Kým sa cena nachádza pod 70 tis. USD, ťažko možno hovoriť dokonca o „rozhodnom" pokuse o zvrat klesajúceho trendu.
Zdroj: Checkonchain
Strategy opäť predáva Bitcoin a slabšie výsledky Coinbase zhoršujú náladu
Najväčší korporátny držiteľ Bitcoina, spoločnosť Strategy, informovala o predaji ďalších 1 683 BTC v hodnote približne 105 mil. USD. Bola to už tretia takáto transakcia v posledných týždňoch a rozhodnutie sa zhodovalo s uverejnením finančných výsledkov spoločnosti, ktoré zaostali za očakávaniami a boli zaťažené nerealizovanými stratami na portfóliu kryptomien. Negatívne sentiment ovplyvnili aj slabšie výsledky Coinbase, ktoré investorom pripomenuli, že sektor digitálnych aktív zostáva silne závislý od volatility trhu. Napriek predaju Strategy stále zostáva zďaleka najväčším korporátnym vlastníkom Bitcoinu — ak by sa medvedí trh predĺžil do roku 2028 a prelomil doterajšie 4-ročné cykly, Strategy môže byť nútená predávať čoraz viac BTC... A to v prostredí nízkej likvidity a obmedzeného záujmu o Bitcoin môže súvisieť so zvýšenou volatilitou a zaťažovať kryptomenu.
Rastú toky do ETF fondov
Toky kapitálu do amerických ETF fondov založených na Bitcoine opäť nadobudli kladný smer a posledné obchodné dni priniesli prílevy presahujúce 200 mil. USD denne. Najväčší podiel na kladných tokoch si udržiava fond iShares Bitcoin Trust spravovaný BlackRock, ktorý zostáva hlavným zdrojom nového inštitucionálneho kapitálu na trhu. Viditeľné zlepšenie sentimentu po predchádzajúcich odlivoch naznačuje, že inštitucionálni investori opäť zvyšujú expozíciu voči Bitcoinu. To historicky často podporovalo strednodobý rastový trend. Toky do ETF fondov zostávajú v súčasnosti jedným z najdôležitejších ukazovateľov inštitucionálneho dopytu a môžu mať väčší význam pre smer trhu ako krátkodobá aktivita retailových investorov.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Mapa týždenných zmien ukazuje výraznú rotáciu kapitálu smerom k vybraným altcoinom, kým Bitcoin a Ethereum rastú v oveľa miernejšom tempe. Najväčšiu relatívnu silu vykazujú Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos a Polkadot, čo naznačuje rastúcu chuť investorov po projektoch s vyšším rizikovým profilom. Zároveň slabšie správanie časti segmentu DeFi a jednotlivých infraštruktúrnych tokenov naznačuje, že súčasná rastová vlna nezahrňuje celý trh, ale má selektívny charakter. Takéto usporiadanie je typické pre fázu odrazu, v ktorej kapitál začína odtekať od najväčších kryptomien smerom k altcoinom ponúkajúcim väčší potenciál krátkodobých výnosov.
Zdroj: XTB Research
Ukazovateľ odchýlky od dvojročného priemeru ukazuje, že rozhodná väčšina analyzovaných kryptomien stále zostáva pod svojimi historickými úrovňami rovnováhy, napriek nedávnemu rastu cien. Najväčšou výnimkou zostáva Zcash, ktorého kotácie sa nachádzajú výrazne nad priemerom, čo môže svedčiť o krátkodobom prekúpení alebo výnimočne silnom fundamentálnom impulze.
Naopak, aktíva ako Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin či Solana zostávajú výrazne pod svojím priemerom za posledné dva roky, čo poukazuje na relatívne slabšie správanie voči celému trhu. Z perspektívy kvantitatívnej analýzy takýto ukazovateľ pomáha identifikovať tak aktíva potenciálne nadhodnotené, ako aj tie, ktoré môžu zostávať vo fáze obnovy po predchádzajúcom poklese.
Zdroj: XTB Research
Graf Bitcoina (interval D1)
Pri pohľade na graf môžeme spozorovať, že dôležitou úlohou pre Bitcoin bude prelomenie nad EMA50 (oranžová čiara) na úrovni 65,3 tis. USD — to je prvý kľúčový odpor. Ďalšou dôležitou odporovou úrovňou bude 70 tis. USD a 73,5 tis. USD. Dôležitou podporou zostáva okrúhle 60 tis. USD, ako aj 58 tis. USD (lokálne minimá). Ďalší poklesový impulz spustený z okolia 70 tis. USD by mohol v pomere 1:1 zopakovať predchádzajúce tri silné impulzy z posledných štvrťrokov a stlačiť cenu do blízkosti 45 – 47 tis. USD.
Zdroj: xStation5
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