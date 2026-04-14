Ekonomický kalendár: report o americkom PPI a prejavy centrálnych bankárov v centre pozornosti

Dnešný ekonomický kalendár sa zameria na údaje z USA – najmä na sekundárny, ale pre hodnotenie ekonomických podmienok stále dôležitý index sentimentu malých podnikov NFIB, ako aj na popoludňajšie zverejnenie údajov o PPI. Investori budú navyše pozorne sledovať komentáre predstaviteľov centrálnych bánk z Federálneho rezervného systému aj Európskej centrálnej banky. Ich vyjadrenia môžu ponúknuť ďalší pohľad na rovnováhu rizík medzi infláciou a ekonomickou aktivitou.
Ekonomický kalendár
Makroekonomické údaje
- 12:00, USA – index optimizmu malých podnikov NFIB – očakávania: 98,80; predchádzajúce: 97,9
- 14:15, USA – zmena zamestnanosti ADP (týždenná) – očakávania: 26 tis.; predchádzajúce: neuvedené
- 14:30, USA – medziročná inflácia PPI – očakávania: 3,4 %; predchádzajúca: 4,6 %
- 14:30, USA – medzimesačná inflácia PPI – očakávania: 0,7 %; predchádzajúca: 1,1 %
- 14:30, USA – medziročný jadrový PPI – očakávania: 3,9 %; predchádzajúce: 4,1 %
- 14:30, USA – medzimesačný jadrový PPI – očakávania: 0,5 %; predchádzajúce: 0,4 %
- 14:55, USA – medziročný index Redbook – očakávania: neuvedené; predchádzajúce: 7,6 %
- 15:00, globálne (MMF) – World Economic Outlook – očakávania: neuvedené; predchádzajúce: neuvedené
- 16:00, Blízky východ – začínajú rokovania medzi Izraelom a Libanonom – bez očakávaní a predchádzajúcich údajov
- 16:15, globálne (MMF) – Global Financial Stability Report – očakávania: neuvedené; predchádzajúce: neuvedené
- 16:30, globálne (MMF) – konferencia o finančnej stabilite – bez očakávaní a predchádzajúcich údajov
Prejavy predstaviteľov centrálnych bánk
- 16:00, ECB – vystúpi Makhlouf
- 16:00, ECB – vystúpi Lane
- 16:00, BoE – vystúpi Greene
- 18:15, Fed – vystúpi Goolsbee
- 18:45, Fed – vystúpi Barr
- 19:00, Fed – vystúpia Paulson, Collins, Barkin a Barr
- 23:00, ECB – vystúpi Lagarde
