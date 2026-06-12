Denné zhrnutie: Wall Street rastie vďaka poklesu ropy 📈 SpaceX pridáva 28 %

Akciové trhy v poslednej obchodnej seanse týždňa rastú. Podporujú ich klesajúce ceny ropy, zisky polovodičových akcií, silný burzový debut SpaceX s rastom akcií o viac než 28 % od začiatku obchodovania a povzbudivé makroekonomické dáta z USA. Tie ukázali silnejšiu než očakávanú spotrebiteľskú dôveru a zároveň prekvapivý pokles inflačných očakávaní.
Predbežný index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan dosiahol 48,9 bodu, nad konsenzom 46,0 bodu a predchádzajúcou hodnotou 44,8 bodu. Spotrebiteľská dôvera počas mesiaca vzrástla približne o 4 indexové body, teda o 9 %. Zlepšenie čiastočne podporili nižšie ceny benzínu na začiatku júna a bolo široko rozložené naprieč vekovými skupinami, úrovňami vzdelania aj politickými preferenciami. Domácnosti s nižšími príjmami zaznamenali obzvlášť silné zlepšenie nálady, čo odráža vyšší podiel nákladov na pohonné hmoty v ich celkových rozpočtoch.
Hodnotenie osobných financií, finančných očakávaní aj podnikateľských podmienok sa počas mesiaca zlepšilo. Napriek odrazu zostáva spotrebiteľská dôvera slabá. Nachádza sa 13 % pod úrovňou z januára 2026 a 19 % nižšie než pred rokom. Spotrebitelia sa naďalej sústreďujú na každodenný tlak životných nákladov a zostávajú znepokojení zvýšenou infláciou. Jednoročné inflačné očakávania klesli zo 4,8 % v máji na 4,6 % v júni, hoci z historického pohľadu zostávajú zvýšené. Dlhodobé inflačné očakávania tiež klesli, a to z 3,9 % na 3,4 %, ale zostávajú nad pásmom 2,8–3,2 %, ktoré bolo pozorované počas roka 2024.
US30, SPCX.US (interval H1, M1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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