Ropa klesá o 2,5 % na 88 USD, keďže napätie na Blízkom východe poľavuje 📉 Je uptrend na konci?

Ceny ropy dnes prudko klesajú, takmer o 2,5 % tesne pod 88 USD za barel. Dôvodom je, že Donald Trump odvolal vojenský úder na Irán, ktorý oznámil včera, a uviedol, že dohoda o prímerí sa teraz dokončuje. Iránski predstavitelia zároveň naznačili, že rokovania smerujú k možnej dohode.
Ropa Brent smeruje k prvému uzavretiu pod 88 USD za barel od úvodného týždňa konfliktu. Pokles odráža rýchle odbúravanie geopolitickej rizikovej prémie, keďže investori čoraz viac započítavajú diplomatické riešenie a znovuotvorenie Hormuzského prielivu.
Podľa nedávnych správ by predbežná dohoda mohla byť podpísaná už v nedeľu, zatiaľ čo iránski predstavitelia uviedli, že rámcový text je blízko dokončenia. Návrh má údajne obsahovať 14 bodov, vrátane znovuotvorenia Hormuzského prielivu a 60-dňového vyjednávacieho obdobia týkajúceho sa obáv z jadrových zbraní a otázok obohacovania uránu.
Graf ropy (Oil, H1, D1)
Pri pohľade na ceny ropy kontrakt otestoval 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200, červená línia) v blízkosti 85,5 USD za barel a následne časť strát vymazal. Udržanie oblasti 85 USD ako supportu môže byť pre býkov kľúčové, najmä vzhľadom na predchádzajúce reakcie ceny v tejto zóne, ktoré ukazujú opakované dlhé spodné tiene na nedávnych sviečkach.
Ak geopolitické napätie pretrvá, udržateľný prieraz pod tieto úrovne sa zdá nepravdepodobný. Na druhej strane, ak rokovania s Iránom úspešne pokročia a lodná doprava cez Hormuzský prieliv sa vráti do normálu, trh môže čoraz viac vnímať návrat nad 100 USD za barel ako nepravdepodobný. V takom scenári by sa ropa mohla dostať pod tlak a znovu otestovať predvojnové cenové úrovne v blízkosti 74 USD za barel.
Takýto pohyb by znamenal pokles približne o 17 % zo súčasných úrovní. Kľúčové rezistencie podľa Fibonacciho retracementov sa aktuálne nachádzajú okolo 93 USD a 97 USD za barel. Koniec silného uptrendu cien ropy zatiaľ nie je potvrdený, ale pravdepodobnosť širšieho obratu trendu je teraz vyššia než kedykoľvek od začiatku konfliktu na prelome konca februára a začiatku marca.
Zdroj: xStation 5
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