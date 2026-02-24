Ranné zhrnutie (24.02.2026)

- Nedávny „strachový obchod“ poháňaný umelou inteligenciou (investori predávajú rizikové aktíva z obavy, že umelá inteligencia naruší podnikanie) sa zdá byť na ústupe, avšak včerajšia americká seansa bola veľmi slabá, keď DJIA klesol o viac ako 1,65 % a Nasdaq 100 o 1,2 %.
- Včera americké softvérové akcie opäť klesli, pričom akcie IBM klesli o 11 % po zverejnení nových funkcií Anthropic Claude.
- Ázijské akcie posilnili aj napriek poklesu amerických trhov, pričom americké akciové indexy vzrástli o 0,2 % a európske akcie sa takisto pripravovali na pevnejšie otvorenie.
- Obchodníci sa obrátili na výrobcov čipov ako na „lopaty a rýle“ dodávateľského reťazca umelej inteligencie; SK Hynix, Samsung a TSMC dosiahli nové maximá.
- Vzhľadom na zlepšenie rizikovej apetítu zlato a striebro klesli po štvordňovom raste a americké štátne dlhopisy stratili časť ziskov, keďže dopyt po bezpečných aktívach oslabol.
- Silný výkon ázijských trhov nasledoval po pondelkovom poklese v USA, ktorý bol spôsobený poklesom akcií technologických, doručovacích a platobných spoločností po tom, ako Citrini Research upozornil na potenciálne riziká umelej inteligencie v rôznych odvetviach.
- Predaj bol ešte zhoršený pretrvávajúcou neistotou ohľadom rizík súvisiacich s clami Trumpa.
- Najvýznamnejšie regionálne výsledky: Južná Kórea +2 %, Taiwan +2,7 % a Čína vzrástla po opätovnom otvorení po lunárnom novom roku. Ceny drahých kovov však klesli; zlato neočakávane stratilo 1 % po opätovnom otvorení šanghajskej burzy.
- Celkovo index MSCI Asia Pacific kompenzoval predchádzajúce straty a vzrástol o 0,2 %.
- Bitcoin klesol o 2 % a po výpredaji kolíše okolo úrovne 63 000 USD.
- Trumpova administratíva sa domnieva, že čínska spoločnosť DeepSeek použila najpokročilejší čip umelej inteligencie od spoločnosti Nvidia na trénovanie svojho najnovšieho modelu.
Magnificent 7 napriek výborným číslam tento rok v mínuse. Došla investorom trpezlivosť?
BREAKING: Kolaps HDP v Kanade; výrobná inflácia v USA zrýchľuje🚨
Ekonomický kalendár: Európska inflácia a americký PPI v centre pozornosti
Ranný komentár: Trumpove clá, výsledky Nvidie a Salesforce
