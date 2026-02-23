🔴 PO 18:00 stream: Príde k ďalšej obchodnej vojne? Ako reagujú a budú reagovať trhy?

Americký súd zmietol zo stola clá Donalda Trumpa. Zďaleka však nie všetky. Ide iba o clá zamerané na jednotlivé krajiny. Clá na automobilový priemysel a kovy naďalej pokračujú. Trhy napriek tomu na oznámenie rozhodnutia reagovali pozitívne. Nebol by to Donald Trump, keby sa nepokúsil zaviesť vyššie clá inou cestou. To sa počas víkendu aj stalo — zatiaľ však len v dočasnom režime. Európa obratom reagovala, že zmena úrovne ciel nie je v súlade s dohodou uzavretou minulý rok. Je teda celkom možné, že rokovania o colnej záťaži sa v najbližších dňoch obnovia. Bude to rýchly proces, alebo nás čaká ďalšie obdobie volatility?
