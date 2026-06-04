Ekonomický kalendár: Ropa, Fed, žiadosti o podporu v nezamestnanosti a tržby na Wall Street 🔎

Nálada na globálnych finančných trhoch po predchádzajúcej seanse mierne ochladla. US500 uzavrel na úrovni 7 550 bodov, čím ukončil pôsobivú sériu deviatich rastových seáns za sebou. Spúšťačom poklesu bolo rastúce geopolitické napätie na Blízkom východe. Po správach, že Irán odpálil rakety smerom na Kuvajt a Bahrajn, uskutočnili sily US CENTCOM odvetné údery proti iránskej kontrolnej stanici na ostrove Qeshm. Ropa Brent sa stabilizovala okolo 97 USD za barel, zatiaľ čo ropa WTI sa obchodovala pri 95,30 USD za barel.
Kľúčové zverejnenia z ázijskej seansy
- Silné zlepšenie obchodnej bilancie Austrálie: Obchodný prebytok Austrálie dosiahol v apríli 1,791 mld. AUD, zatiaľ čo očakávania boli na úrovni 1,230 mld. AUD a predchádzajúci mesiac skončil deficitom -1,024 mld. AUD.
- Prudký nárast austrálskeho exportu: Export vzrástol o 7,2 % m/m, zatiaľ čo import sa zvýšil iba o 0,8 % m/m. To poskytlo výraznú podporu austrálskemu doláru.
- Vyššie ceny komodít na Novom Zélande: Index cien komodít ANZ v máji vzrástol o 0,7 % m/m po aprílovom poklese o 0,8 %.
- Komentáre predstaviteľov RBA: Guvernérka Michele Bullock a zástupca guvernérky Christopher Kent naznačili opatrný prístup k menovej politike. Zároveň sledujú vplyv rastúcich cien energií na domácu infláciu.
Makroekonomický kalendár
- 10:00 – Eurozóna; prejav prezidentky ECB Christine Lagarde
- 11:00 – Eurozóna; maloobchodné tržby medziročne; Konsenzus: 0,3 %; Predchádzajúce: 1,2 %
- 11:00 – Eurozóna; maloobchodné tržby medzimesačne; Konsenzus: -0,3 %; Predchádzajúce: -0,1 %
- 14:30 – Spojené štáty; nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti; Konsenzus: 214 tis.; Predchádzajúce: 215 tis.
- 14:30 – Spojené štáty; pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti; Konsenzus: 1,780 mil.; Predchádzajúce: 1,786 mil.
- 16:30 – Spojené štáty; týždenná zmena zásob zemného plynu; Konsenzus: 99 mld.; Predchádzajúce: 92 mld.
- 19:10 – Spojené štáty; verejné vystúpenie členky FOMC Mary Daly
Domáci kalendár a firemné udalosti
Dnes je v Poľsku sviatok Božieho tela, čo znamená štátny sviatok a žiadnu obchodnú seansu na Varšavskej burze cenných papierov (GPW).
Kalendár tržieb
Dnešné zverejnenia štvrťročných tržieb z Wall Street a ázijských trhov poskytnú dôležitý výhlaď na firemné výdavky na sieťovú infraštruktúru aj spotrebiteľský dopyt v odevnom a maloobchodnom sektore. Pred otvorením americkej seansy sa pozornosť zameria na telekomunikačného giganta Ciena, ktorého výsledky ponúknu reálny ukazovateľ tempa nasadzovania optických sietí súvisiacich s AI. Po uzavretí trhu sa investori zamerajú na Lululemon Athletica, ktorá naďalej čelí tlaku na marže, a priekopníka digitálnych podpisov DocuSign.
Spoločnosti reportujúce tržby
Pred otvorením trhu
- Ciena Corporation (CIEN)
- Sekisui House (1928)
- Brown-Forman Corporation (BF-A)
Po uzavretí trhu
- Lululemon Athletica (LULU)
- DocuSign (DOCU)
- Samsara (IOT)
- The Cooper Companies (COO)
- Rubrik (RBRK)
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BREAKING: ISM v službách nad očakávaniami
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