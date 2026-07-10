Ekonomický kalendár: SK Hynix a kanadský trh práce ako hlavné udalosti dňa 💡

Kryptomeny a komodity vedú rast na začiatku dňa, zatiaľ čo hlavné akciové indexy zostávajú mierne v mínuse pred otvorením európskej kasovej relácie.
Najdôležitejšie makroekonomické dáta dňa
Deň budú dominovať inflačné dáta z Európy – nemecké CPI a HICP za jún potvrdili finálne hodnoty na úrovni 2,3 % r/r (CPI) a 2,4 % r/r (HICP), čo je pod májovými hodnotami 2,6 % a 2,7 %. České CPI za jún (09:00) by malo spomaliť na 1,5 % r/r z 2,1 % r/r, čo v spojení s poľským odčítaním 2,5 % r/r a holubičím tónom guvernéra Glapińského zapadá do regionálneho trendu dezinflácie. Popoludní (14:30) upúta pozornosť kanadská správa z trhu práce – prognóza hovorí len o 10 tis. nových pracovných miestach oproti 87,8 tis. mesiac predtým, pričom v prípade negatívneho prekvapenia by to mohlo posilniť očakávania na znižovanie sadzieb Bank of Canada.
Zdroj: xStation
Sentiment na trhoch pred otvorením
Bitcoin rastie o 1,00 % a udržuje sa v okolí 63 760–63 950 USD, čím pokračuje v pozitívnom sentimente kryptomien z posledných dní. Ropa WTI (+0,57 %, 72,22–72,28 USD) a ropa Brent (+0,49 %, 76,42–76,47 USD) rastú po týždni odreagovania od dna, podporované napätím okolo Hormuzského prielivu. Striebro (+0,30 %) si pripísuje zisky, zatiaľ čo zlato (-0,27 %, okolo 4 112 USD) mierne klesá, čo naznačuje obmedzený apetít po bezpečných prístavoch v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami.
Indexy a menové páry – najväčšia volatilita
Kontrakty na americké indexy výrazne zaostávajú v mínuse – US100 (-0,37 %) a US500 (-0,16 %) strácajú najviac spomedzi indexov, čo kontrastuje so solídnym odrazom štvrtkovej relácie poháňaným rallye akcií polovodičových spoločností. Európske kontrakty zostávajú stabilnejšie: UK100 získava 0,36 %, zatiaľ čo DE40, EU50 a SPA35 zaznamenávajú mierny pokles v rozsahu 0,07–0,26 %. Na devízovom trhu sa najväčším pohybom vyznačuje USDJPY (-0,45 %, 161,60), čo potvrdzuje posilnenie jenu po vyhláseniach ministra financií Katayamu týkajúcich sa zvýšenia investícií fondu GPIF do domácich aktív.
Korporátne udalosti v centre pozornosti
Debut SK Hynix na Nasdaqu vo forme ADR je hlavnou udalosťou relácie – ponuka vyvolala počas book-buildingu viac ako sedemnásobný dopyt a má získať až 24,5 mld. USD kapitálu. Trh bude tiež sledovať štvrťročné výsledky Delta Air Lines, ktoré udajú tón leteckému sektoru na začiatku americkej relácie.
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