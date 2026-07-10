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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
9:05 · 10. júla 2026

Ekonomický kalendár: SK Hynix a kanadský trh práce ako hlavné udalosti dňa 💡

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Kryptomeny a komodity vedú rast na začiatku dňa, zatiaľ čo hlavné akciové indexy zostávajú mierne v mínuse pred otvorením európskej kasovej relácie.

Najdôležitejšie makroekonomické dáta dňa

Deň budú dominovať inflačné dáta z Európy – nemecké CPI a HICP za jún potvrdili finálne hodnoty na úrovni 2,3 % r/r (CPI) a 2,4 % r/r (HICP), čo je pod májovými hodnotami 2,6 % a 2,7 %. České CPI za jún (09:00) by malo spomaliť na 1,5 % r/r z 2,1 % r/r, čo v spojení s poľským odčítaním 2,5 % r/r a holubičím tónom guvernéra Glapińského zapadá do regionálneho trendu dezinflácie. Popoludní (14:30) upúta pozornosť kanadská správa z trhu práce – prognóza hovorí len o 10 tis. nových pracovných miestach oproti 87,8 tis. mesiac predtým, pričom v prípade negatívneho prekvapenia by to mohlo posilniť očakávania na znižovanie sadzieb Bank of Canada.

Zdroj: xStation

Sentiment na trhoch pred otvorením

Bitcoin rastie o 1,00 % a udržuje sa v okolí 63 760–63 950 USD, čím pokračuje v pozitívnom sentimente kryptomien z posledných dní. Ropa WTI (+0,57 %, 72,22–72,28 USD) a ropa Brent (+0,49 %, 76,42–76,47 USD) rastú po týždni odreagovania od dna, podporované napätím okolo Hormuzského prielivu. Striebro (+0,30 %) si pripísuje zisky, zatiaľ čo zlato (-0,27 %, okolo 4 112 USD) mierne klesá, čo naznačuje obmedzený apetít po bezpečných prístavoch v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami.

Indexy a menové páry – najväčšia volatilita

Kontrakty na americké indexy výrazne zaostávajú v mínuse – US100 (-0,37 %) a US500 (-0,16 %) strácajú najviac spomedzi indexov, čo kontrastuje so solídnym odrazom štvrtkovej relácie poháňaným rallye akcií polovodičových spoločností. Európske kontrakty zostávajú stabilnejšie: UK100 získava 0,36 %, zatiaľ čo DE40, EU50 a SPA35 zaznamenávajú mierny pokles v rozsahu 0,07–0,26 %. Na devízovom trhu sa najväčším pohybom vyznačuje USDJPY (-0,45 %, 161,60), čo potvrdzuje posilnenie jenu po vyhláseniach ministra financií Katayamu týkajúcich sa zvýšenia investícií fondu GPIF do domácich aktív.

Korporátne udalosti v centre pozornosti

Debut SK Hynix na Nasdaqu vo forme ADR je hlavnou udalosťou relácie – ponuka vyvolala počas book-buildingu viac ako sedemnásobný dopyt a má získať až 24,5 mld. USD kapitálu. Trh bude tiež sledovať štvrťročné výsledky Delta Air Lines, ktoré udajú tón leteckému sektoru na začiatku americkej relácie.

Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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