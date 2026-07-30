BREAKING: Bank of England ponechala úrokové sadzby bez zmeny

Bank of England v súlade s očakávaniami na dnešnom zasadnutí Výboru pre menovú politiku (MPC) ponechala hlavnú úrokovú sadzbu bez zmeny na úrovni 3,75 %.
Obrázok 1: Úrokové sadzby a výnosy dlhopisov v Spojenom kráľovstve (1998–2026)
Zdroj: XTB Research, 30.07.2026
V tomto kontexte je pozoruhodné rozdelenie hlasov. Za zvýšenie sadzieb nehlasovali iba Huw Pill a Megan Greeneová, ale aj Catherine Mannová. Výsledok tak bol tesnejší, než trhy očakávali – 6 ku 3 v prospech ponechania sadzieb bez zmeny.
Je vhodné pripomenúť, že Mannová bola jednou z iba dvoch členov výboru, ktorí v máji 2025 nehlasovali za zníženie úrokových sadzieb.
Podľa nej bolo kľúčovým faktorom porušenie mierového memoranda uzavretého s Iránom zo strany Donalda Trumpa. Zároveň uviedla, že náklady na príliš silnú reakciu proti riziku rastu inflácie, ktoré sa napokon nenaplní, by boli nižšie než náklady na nedostatočnú reakciu.
Ide predovšetkým o možné sekundárne inflačné efekty, na ktoré upozornila aj Megan Greeneová.
Obrázok 2: Rozdelenie hlasov v BoE (2025–2026)
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov BoE, 30. 07. 2026
Zjednodušene povedané môžu sekundárne inflačné efekty vzniknúť v dôsledku rastu inflačných očakávaní, teda všeobecného presvedčenia, že inflácia zostane zvýšená dlhší čas, bez ohľadu na to, do akej miery sú takéto obavy ekonomicky opodstatnené.
To často vedie k vyšším mzdovým požiadavkám. V prostredí napätého trhu práce, napríklad pri nízkej nezamestnanosti, sa tieto požiadavky môžu premietnuť do rastu miezd. Ak mzdy rastú rýchlejšie než inflácia, teda reálne, a domácnosti zároveň nemusia obnovovať svoje úspory, zvyčajne dochádza k rastu spotreby.
Hoci väčšina členov výboru teraz nepovažovala zvýšenie sadzieb za potrebné a guvernér Bailey uviedol, že „ponechanie sadzieb bez zmeny je správnym krokom“, najmä preto, že „domáca situácia je z pohľadu inflačného výhľadu vo všeobecnosti priaznivejšia“, zdá sa, že zvýšenie sadzieb zostáva iba otázkou času.
Komunikáciu BoE však hodnotíme ako mierne menej jastrabiu než v júni. Swati Dhingraová uviedla, že je vhodné ešte chvíľu počkať na plný vplyv súčasného energetického šoku. Je teda možné, že ani septembrové zasadnutie napokon zvýšenie sadzieb neprinesie.
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