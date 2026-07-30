Ekonomický kalendár: Druhý deň výsledkov Big Tech a rozhodnutie BoE 🏛️

Dnešnú obchodnú reláciu bude dominovať kombinácia makroekonomických dát z Európy, rozhodnutie BoE a dôsledky včerajšieho zasadania Fed spolu s eskaláciou napätia medzi USA a Iránom. Trh vstupuje do dňa pod vplyvom najhoršej relácie Dow Jones od apríla 2025 (-2,19%) po rozhodnutí Fed ponechať úrokové sadzby na úrovni 3,5–3,75% pri hlasovaní 9-3.
Makroekonomické dáta z Európy
Dopoludnia prichádzajú údaje o HDP za 2Q zo Španielska, Talianska, Nemecka a celej eurozóny (konsenzus naznačuje výrazné spomalenie dynamiky medziročného rastu v Španielsku a Taliansku), pričom o 14:00 bude zverejnené nemecké CPI za júl s výhľadom rastu na 2,7 % r/r oproti predchádzajúcim 2,3 %. Popoludní sa pozornosť presunie na USA – o 14:30 príde balík dát zahŕňajúci PCE (inflačný deflátor Fed), osobné príjmy a výdavky, HDP za 2Q a týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti, kde trh očakáva nárast na 200 tis. zo 187 tis.
Rozhodnutie Bank of England
O 13:00 Bank of England oznámi rozhodnutie o úrokových sadzbách – ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávajú hlasovanie 7-2 za ponechanie sadzby na úrovni 3,75%, ktorá je udržiavaná od decembra. Guvernér Andrew Bailey od marca signalizuje, že pôvodne predpokladané znižovanie sadzieb je odložené z dôvodu vojny okolo Hormuzského prielivu, ktorá zvyšuje inflačný tlak; o 13:30 sa očakáva jeho vystúpenie spolu s publikáciou Quarterly Inflation Report.
Geopolitika a ropa
Situácia okolo Iránu zostáva kľúčovým rizikovým faktorom – USCENTCOM uskutočnil odvetný úder po útoku Teheránu a Trump pohrozil Iránu „tvrdou ranou", čo v stredu vyvolalo skok Brent o 7,9 % na 90,74 USD za barel. Dnes však ropa vzdáva časť ziskov – Brent klesol o 0,9 % na cca 87,30 USD, keďže tankery naďalej opúšťajú oblasť Zálivu napriek eskalácii. Avizované zvýšenie produkcie OPEC+ o 188 tis. b/d na september, platné od 2. augusta, môže v dlhšom horizonte obmedzovať rast cien, pokiaľ sa vojenské napätie ďalej neprehlbí.
Wall Street po zatvorení a sektor čipov
Kľúčové kvartálne výsledky Apple, Amazon a Coinbase budú zverejnené po skončení obchodnej relácie – Apple zaznamenal +25 % za tri mesiace a nové historické maximá, Amazon je -14 % za tri mesiace a Coinbase -60 % od októbrového vrcholu, čo naznačuje vysokú implicitnú volatilitu najmä pre posledné dve spoločnosti. Sektor polovodičov z Kórey zostáva najnestabilnejším segmentom globálnych trhov – Samsung Electronics aj SK Hynix zaznamenali prudké pohyby (viac ako 8% nárast, resp. 10% pokles) po zverejnení kvartalných výsledkov, čo sa opakovane prenieslo na globálny sentiment voči AI čipom. Ak volatilita na KOSPI neustúpi, možno očakávať pokračovanie tlaku na americké technologické spoločnosti spojené s pamäťovými čipmi a AI. Svoje správy zverejnili alebo zverejnia aj také spoločnosti ako: Mastercard, Altria, Ferrari, British American Tobacco.
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