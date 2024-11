Ekonomický kalendár: Spotrebiteľské nálady UoM v USA, údaje z kanadského trhu práce

Európske indexy otvárajú mierne nižšie; dnešné zasadnutie je bez makro kalendára; americké referenčné kontrakty mierne strácajú

Investori sa zamerajú na údaje z kanadského trhu práce a správu UoM o spotrebiteľskom sentimente a inflačných očakávaniach v USA.

Možná vyššia volatilita na poľnohospodárskych trhoch (správa WASDE o 18:00).

Štvrťročné podnikové výsledky

Telus, Baxter International, Paramount Global, Advanced Drainage Systems, Brookfield Renewable

18:00, USA, správa USDA WASDE o odhadoch ponuky a dopytu po poľnohospodárskych komoditách.

Prejav centrálnych bankárov

10:00 - ECB, Vujcic, Panetta 12:00 GMT - BoE, Pill 16:00 GMT - Fed, Bowman

16:00 - USA, spotrebiteľský sentiment podľa Michiganskej univerzity (predbežné údaje) za november odhad 71 oproti predchádzajúcim 70,5

Očakávania prognóza 75 vs. 74,1 predtým Aktuálne podmienky prognóza 65,5 vs. 64,9 predtým Inflačné očakávania 5-ročná prognóza 3 % vs. 3 % predtým Medziročné inflačné očakávania prognóza 2,7 % vs. 2,7 % predtým

14:30, Kanada, zmena zamestnanosti prognóza : 27,1 tis. oproti predchádzajúcim 46,7 tis.

Prognóza miery nezamestnanosti: 6,6 % oproti predchádzajúcim 6,5 %. Miera participácie: 64,92 % oproti predchádzajúcim 64,9 % Hodinové zárobky: 4,5 % r/r oproti predchádzajúcim 4,5 %.

Záverečná seansa rekordného týždňa pre akciové trhy pravdepodobne prinesie mierne nižšiu volatilitu pri absencii výsledkov veľkých amerických spoločností a relatívne slabom makro kalendári. Investori očakávajú o niečo slabšie údaje z Kanady, kde sa očakáva mierny nárast miery nezamestnanosti a nižšia zmena zamestnanosti. Očakáva sa, že sentiment v americkej ekonomike bude o niečo lepší ako v októbri a inflačné očakávania zostanú nezmenené. Vzhľadom na obe tieto správy, ktoré budú dnes „dominovať“ makro kalendáru, môžeme očakávať vyššiu volatilitu na páre USDCAD.

Ekonomický kalendár

12:00, Taliansko, priemyselná výroba: odhad -0,5 % m/m oproti predchádzajúcemu odhadu 0,1 %.

Predpokladané maloobchodné tržby (sezónne očistené): Mierny pokles o 0,5 %, t. j.: 0,5 % oproti predchádzajúcim 0,8 %.