Ekonomický kalendár: Stretnutie šéfov centrálnych bánk môže rozhýbať FX (01.07.2026)

Začiatok dnešnej obchodnej session sa vyznačuje relatívnym pokojom a poklesom volatility po nedávnom odrazení optimizmu okolo AI. Kontrakty na kľúčové indexy na oboch stranách Atlantiku (US500, EU50) sa v tejto chvíli mierne sťahujú o 0,2 %, čím poskytujú istý oddychový priestor po včerajších rastoch.
Volatilita by však mala počas session výrazne vzrásť, keďže dnešný deň je nabitý makroekonomickými dátami. Okrem finálnych odčítaní PMI pre priemysel za jún nás čaká aj inflácia v eurozóne, správa ADP z amerického trhu práce a správa EIA o zásobách ropy. Vrcholným momentom pre investorov by sa mohol stať panel šéfov centrálnych bánk počas prebiehajúceho fóra ECB v Sintre, kde má debutovať Kevin Warsh.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej session
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Japonsko: Veľmi silné kvartálne odčítania indexu Tankan. Ukazovateľ pre priemysel vzrástol na 22 bodov (konsenzus: 16 bodov, predchádzajúca hodnota: 17 bodov), zatiaľ čo pre služby sa ustálil na úrovni 37 bodov (konsenzus: 35 bodov). Signalizuje to vysokú odolnosť a dobrú kondíciu japonskej ekonomiky na začiatku druhého polroka.
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Čína: Jún PMI pre priemysel podľa Caixin zaznamenal minimálne oslabenie na úroveň 51,7 bodu (konsenzus: 51,8 bodu, predchádzajúca hodnota: 51,8 bodu). Ukazovateľ sa však stále stabilne udržiava v pásme hospodárskej expanzie (nad hranicou 50 bodov).
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Austrália: Finálne odčítanie júnového PMI pre priemysel bolo mierne revidované nahor na 51,5 bodu (oproti prognóze 51,2 bodu). Negatívnym akcentom sa stali májové údaje o nových odovzdaných domoch, ktoré prepadli o -1,1 % m/m (konsenzus predpokladal odraz o 0,7 % m/m).
Makroekonomický kalendár
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08:30 Nový Zéland – Index cien komodít (r/r) za jún. Predchádzajúca hodnota: 16,8 %.
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09:00 Poľsko – Index PMI pre priemysel za jún. Konsenzus: 49,4. Predchádzajúca hodnota: 49,4.
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09:50 Francúzsko – Index PMI pre priemysel za jún (finálny). Konsenzus: 50,7. Predchádzajúca hodnota: 49,7.
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09:55 Nemecko – Index PMI pre priemysel za jún (finálny). Konsenzus: 50. Predchádzajúca hodnota: 50,1.
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10:00 Eurozóna – Index PMI pre priemysel za jún (finálny). Konsenzus: 51,3. Predchádzajúca hodnota: 51,6.
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10:30 Veľká Británia – Manufacturing PMI za jún (finálny). Konsenzus: 53,1. Predchádzajúca hodnota: 53,9.
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11:00 Eurozóna – Inflácia HICP (r/r) za jún (predbežná). Konsenzus: 3,0 %. Predchádzajúca hodnota: 3,2 %.
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11:00 Eurozóna – Inflácia HICP (m/m) za jún. Predchádzajúca hodnota: 0,1 %.
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11:00 Eurozóna – Jadrová inflácia HICP (r/r) za jún. Konsenzus: 2,6 %. Predchádzajúca hodnota: 2,6 %.
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11:00 Eurozóna – Jadrová inflácia HICP (m/m) za jún. Predchádzajúca hodnota: 0,3 %.
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12:15 Eurozóna – Prejav člena rady guvernérov ECB (Philip Lane).
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14:15 USA – Správa ADP za jún (zmena zamestnanosti). Konsenzus: 118 tis. Predchádzajúca hodnota: 122 tis.
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15:00 Eurozóna – Prejav šéfky ECB (Christine Lagarde).
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15:00 Veľká Británia – Prejav šéfa BoE (Andrew Bailey).
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15:00 Kanada – Prejav šéfa BoC (Tiff Macklem).
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15:00 USA – Prejav šéfa Fed (Kevin Warsh).
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15:45 USA – Index PMI pre priemysel za jún (finálny). Konsenzus: 55,7. Predchádzajúca hodnota: 55,1.
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16:00 USA – Index ISM pre priemysel za jún. Konsenzus: 54. Predchádzajúca hodnota: 54.
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16:00 USA – Index zamestnanosti (ISM pre priemysel) za jún. Predchádzajúca hodnota: 48,6.
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16:00 USA – Index platených cien (ISM pre priemysel) za jún. Konsenzus: 79. Predchádzajúca hodnota: 82,1.
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16:00 USA – Index nových objednávok (ISM pre priemysel) za jún. Predchádzajúca hodnota: 56,8.
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16:00 Eurozóna – Prejav šéfky ECB (Christine Lagarde).
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16:30 USA – Týždenná zmena zásob ropy podľa EIA. Konsenzus: -4,0 mil. barelov. Predchádzajúca hodnota: -6,09 mil. barelov.
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16:30 USA – Týždenná zmena zásob benzínu podľa EIA. Konsenzus: -0,9 mil. barelov. Predchádzajúca hodnota: 2,06 mil. barelov.
3 trhy, na ktoré sa dnes oplatí zamerať:
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EURUSD – Hlavný menový pár stojí na prahu výraznej volatility. O 11:00 investori spoznajú kľúčové predbežné odčítanie júnovej inflácie HICP v eurozóne (očakávaný pokles na 3,0 % r/r). Skutočný rollercoaster nás však čaká o 15:00, keď na trhových pódium súčasne nastúpia šéfovia najvýznamnejších centrálnych bánk sveta (ECB, BoE, BoC a Fed), čo v kombinácii s popoludňajšími údajmi z USA určí smer eurodolara pred NFP.
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S&P 500 (US500) – Americké indexy čaká popoludňajší makroekonomický maraton. Prvým akcentom bude správa ADP o 14:15, ktorá slúži ako prognostik pred piatkovými vládnymi údajmi (NFP). Kľúčovým bodom session však ostáva publikácia indexu ISM pre priemysel o 16:00. Konsenzus predpokladá udržanie úrovne 54 bodov – každá výraznejšia odchýlka (obzvlášť v zložke nových objednávok a platených cien) sa okamžite premietne do pozicionovania kapitálu na Wall Street.
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Ropa (OIL) – Ceny komodity budú reagovať na týždenné oficiálne údaje amerického Ministerstva energetiky (EIA) o 16:30. Trhový konsenzus naznačuje ďalší výrazný pokles zásob čierneho zlata o 4 milióny barelov. Ak údaje potvrdia hlbší pokles zásob a dopyt po benzíne vzrastie, ceny ropy môžu získať technickú podporu pre vymanenie sa z aktuálnej lokálnej konsolidácie.
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