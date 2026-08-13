Ropa klesá pod tlakom vysokých zásob

Ceny ropy počas štvrtkovej seansy výrazne klesajú a nadväzujú na včerajší pohyb. Dôvodom je okrem iného prudký nárast zásob v USA, teoretický pokrok v mierových rokovaniach týkajúcich sa Hormuzského prielivu a obavy zo spomalenia globálneho dopytu. Pokles geopolitickej rizikovej prémie, obmedzenie dlhých pozícií v kontraktoch a silný dolár stlačili cenu ropy Brent pod 88 USD za barel a WTI pod 82 USD za barel.
Okrem správy DOE o stave zásob sme v poslednom období zaznamenali niekoľko dôležitých publikácií inštitúcií spojených s ropným trhom.
Produkcia ropy v OPEC a OPEC+
Júlová správa kartelu poukazuje na čiastočné zotavenie produkcie na Blízkom východe v súvislosti s ústupom regionálneho napätia:
- Výsledky OPEC+: Krajiny zahrnuté do dohody zvýšili v júli produkciu o 1,37 mil. barelov denne na 28,92 mil. barelov denne. Napriek rastu zostáva skupina až 6,91 mil. barelov denne pod stanovenými kvótami. V celej skupine DoC, do ktorej správa OPEC stále zahŕňa SAE, vzrástla produkcia na 37,655 mil. barelov denne, čo predstavuje nárast o 1,42 mil. barelov denne.
- Hlavní producenti: Rast ťahala Saudská Arábia (+590 tis. barelov denne na 7,35 mil.), Irak (+665 tis. na 2,62 mil.) a Kuvajt (+393 tis. na 1,85 mil.).
- Situácia v Iráne: Irán v júli produkoval 2,478 mil. barelov denne, medzimesačne o 26 tis. barelov denne viac. Hoci ide o druhý mesiac rastu po sebe, produkcia zostáva približne 700 tis. barelov denne pod predvojnovou úrovňou okolo 3,2 mil. barelov denne. Produkcia zostáva stabilná, no júlové údaje ukazujú výrazný rast exportu na takmer 1 mil. barelov denne.
- Situácia v SAE: Po májovom odchode z aliancie udržiavali Spojené arabské emiráty produkciu na úrovni približne 3,78–3,8 mil. barelov denne, teda asi o 400 tis. barelov denne viac ako na začiatku konfliktu.
Z pohľadu posledného štvrťroka 2025 je súčasná produkcia približne o 5–6 mil. barelov denne nižšia. V kombinácii s poklesom dopytu, ktorý už presahuje 3 mil. barelov denne, to znamená, že globálny deficit zostáva nízky. Je však dôležité pripomenúť, že deficit výrazne obmedzuje koordinované uvoľňovanie zásob a rezerv na trh. Zdroj: OPEC
Mesačné správy IEA a EIA
Energetické agentúry predstavujú rozdielne pohľady na rovnováhu medzi dopytom a ponukou v nasledujúcich štvrťrokoch:
- Medzinárodná energetická agentúra (IEA): Znížila odhad globálneho dopytu po rope v roku 2026 o 1,6 mil. barelov denne oproti predchádzajúcemu odhadu -1,0 mil. barelov denne. Dôvodom sú vysoké ceny palív a logistické komplikácie. Napriek tomu IEA očakáva v treťom štvrťroku deficit trhu vo výške 1,8 mil. barelov denne v dôsledku blokády Hormuzského prielivu. Správa očakáva výrazné oživenie v roku 2027, keď by mal dopyt vzrásť o 2,4 mil. barelov denne a ponuka o 8,3 mil. barelov denne.
- Výhľad EIA (správa STEO): Americká Energy Information Administration predpokladá priemernú cenu ropy Brent v roku 2026 na úrovni 87 USD za barel, v porovnaní so 69 USD za barel v rokoch 2025 a 2027. Produkcia v USA by mala zostať stabilná na úrovni 13,8 mil. barelov denne.
Priemerná cena ropy Brent by mala tento rok dosiahnuť 87 USD za barel, teda približne súčasnú úroveň. V budúcom roku sa očakáva výrazný pokles. Zdroj: EIA
EIA očakáva, že deficit na ropnom trhu pretrvá aj vo štvrtom štvrťroku. Tento predpoklad však, samozrejme, počíta aspoň s čiastočným otvorením Hormuzského prielivu. Zdroj: EIA
Správa DOE o zásobách: Prudký nárast zásob v USA
Týždenné údaje amerického ministerstva energetiky ukázali najväčší nárast komerčných zásob ropy od januára 2023, čo môže byť vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu výrazným prekvapením. Dôvodom je nerovnováha medzi dovozom a vývozom:
- Komerčné zásoby ropy: Vzrástli o 17,42 mil. barelov, zatiaľ čo trh očakával pokles približne o 1,4 mil. barelov.
- Rast dovozu a pokles vývozu: Dovoz ropy do USA vzrástol o viac ako 1 mil. barelov denne, najvyššie od novembra 2024. Dôvodom bol návrat saudskej ropy, dodávky z Kanady a rast dovozu z Venezuely na najvyššiu úroveň za 9 rokov. Vývoz americkej ropy zároveň prudko klesol.
- Zásoby ropných produktov: Zásoby benzínu klesli o 0,97 mil. barelov, menej ako očakávaných 1,6 mil. barelov. Zásoby destilátov klesli len o 10 tis. barelov.
- Koncentrácia na pobreží: Až 14,7 mil. barelov z celkového nárastu pripadalo na oblasť pobrežia Mexického zálivu.
- Strategické ropné rezervy (SPR): Z rezerv bolo uvoľnených ďalších 6,1 mil. barelov, čím celkový objem strategických rezerv USA prvýkrát od 80. rokov klesol pod hranicu 300 mil. barelov.
Komerčné zásoby ropy v USA výrazne vzrástli a dostali sa na úroveň päťročného priemeru. Ak bude tento vývoj pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch, obavy týkajúce sa úrovne zásob výrazne ustúpia. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Koordinované uvoľňovanie strategických rezerv po celom svete viedlo k tomu, že zásoby v USA prvýkrát od 80. rokov klesli pod 300 mil. barelov. Teoreticky by rezervy mohli klesnúť približne na 240 mil. barelov. Pri súčasnom tempe poklesu by to znamenalo približne 10–12 týždňov ďalšej stabilizácie ropného trhu, prinajmenšom v Spojených štátoch. IEA vyjadrila pripravenosť na ďalšie globálne uvoľnenie zásob na trh. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Cenová situácia
Cena pokračuje vo včerajšom poklese, hoci pohyby už nie sú také dynamické. Úroveň 90 USD za barel zostáva veľmi silnou rezistenciou, mierne nad úrovňou 23,6 % retracementu. Ak nedôjde k eskalácii globálnej situácie, môže nasledovať pokus o otestovanie úrovne 85 USD za barel. Naopak, prerazenie klesajúcej trendovej línie by mohlo najprv viesť k otestovaniu pásma 92–95 USD a následne úrovne 98–100 USD.
Zdroj: xStation5
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