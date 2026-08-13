Ekonomický kalendár: PPI v USA, žiadosti o podporu v nezamestnanosti a prejavy Fedu prinesú ďalšie informácie po pokojnom CPI (13. 8. 2026)

Včerajšie údaje o spotrebiteľskej inflácii (CPI) v USA nepriniesli investorom toľko vzrušenia, ako sa možno očakávalo, najmä po piatkovom reporte NFP, ktorý nekorešpondoval s jastrabím tónom Fedu.
Keďže CPI neprinieslo žiadne prekvapenie, väčšiu pozornosť investorov môžu teraz získať nadchádzajúce makroekonomické údaje, ktoré by mohli ponúknuť jasnejší pohľad na ďalšie smerovanie menovej politiky USA. Inflácia zostáva v centre pozornosti, dnes sa však pozornosť presúva k cenám výrobcov (PPI), kde môžu investori hľadať známky prenosu vyšších cien energií do jednotlivých sektorov. V USA budú zverejnené aj údaje o nových žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a zásobách zemného plynu.
Kľúčové údaje z ázijskej seansy a dnešného rána
- Japonsko: Júlová inflácia cien výrobcov (PPI) citeľne spomalila. Medziročne index klesol na 7,2 % oproti očakávaným 7,4 % a predchádzajúcim 7,3 %. Medzimesačne vzrástol iba o 0,1 %, zatiaľ čo konsenzus predstavoval 0,6 %.
- Veľká Británia: Ranné údaje priniesli zmiešané signály z britskej ekonomiky. HDP v júni nečakane vzrástol o 0,3 % m/m oproti očakávanému poklesu o 0,1 %, zatiaľ čo HDP za Q2 rástol tempom 0,4 % q/q a 1,2 % y/y. Priemysel naopak sklamal. Priemyselná produkcia klesla o 0,2 % m/m a medziročne o 0,2 %, zatiaľ čo výrobná produkcia sa znížila o 0,5 % m/m. Obchodný deficit sa prehĺbil na 23,01 miliardy GBP.
Makroekonomický kalendár
- 08:00 Veľká Británia – HDP (m/m) (jún). Skutočnosť: 0,3 % | Očakávanie: -0,1 % | Predchádzajúca hodnota: 0,0 %
- 08:00 Veľká Británia – HDP, sezónne očistený (q/q) (Q2). Skutočnosť: 0,4 % | Očakávanie: 0,4 % | Predchádzajúca hodnota: 0,6 %
- 08:00 Veľká Británia – HDP, sezónne očistený (y/y) (Q2). Skutočnosť: 1,2 % | Očakávanie: 1,1 % | Predchádzajúca hodnota: 0,9 %
- 08:00 Veľká Británia – Priemyselná produkcia (m/m) (jún). Skutočnosť: -0,2 % | Očakávanie: 0,1 % | Predchádzajúca hodnota: -0,7 %
- 08:00 Veľká Británia – Výrobná produkcia (m/m) (jún). Skutočnosť: -0,5 % | Očakávanie: -0,3 % | Predchádzajúca hodnota: -0,2 %
- 08:00 Veľká Británia – Obchodná bilancia (jún). Skutočnosť: -23,01 mld. GBP | Očakávanie: -20,4 mld. GBP | Predchádzajúca hodnota: -21,08 mld. GBP
- 09:30 Poľsko – HDP, sezónne očistený (q/q) (predbežný Q2). Očakávanie: 1,0 % | Predchádzajúca hodnota: 0,6 %
- 09:30 Poľsko – HDP, sezónne neočistený (y/y) (predbežný Q2). Očakávanie: 3,8 % | Predchádzajúca hodnota: 3,5 %
- 09:30 Poľsko – CPI inflácia (y/y) (júl). Očakávanie: 3,0 % | Predchádzajúca hodnota: 2,5 %
- 09:30 Poľsko – CPI inflácia (m/m) (júl). Očakávanie: 0,8 % | Predchádzajúca hodnota: -0,5 %
- 11:00 Eurozóna – Priemyselná produkcia, sezónne očistená (m/m) (jún). Očakávanie: 0,0 % | Predchádzajúca hodnota: -0,2 %
- 14:00 Poľsko – Bežný účet platobnej bilancie (jún). Očakávanie: -850 mil. EUR | Predchádzajúca hodnota: -1 071 mil. EUR
- 14:15 USA – Prejav členky FOMC Beth Hammack
- 14:30 USA – PPI inflácia (y/y) (júl). Očakávanie: 4,9 % | Predchádzajúca hodnota: 5,5 %
- 14:30 USA – PPI inflácia (m/m) (júl). Očakávanie: 0,2 % | Predchádzajúca hodnota: -0,3 %
- 14:30 USA – Jadrová PPI inflácia (y/y) (júl). Očakávanie: 4,2 % | Predchádzajúca hodnota: 4,7 %
- 14:30 USA – Jadrová PPI inflácia (m/m) (júl). Očakávanie: 0,3 % | Predchádzajúca hodnota: 0,2 %
- 14:30 USA – Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Očakávanie: 202 tis. | Predchádzajúca hodnota: 199 tis.
- 14:40 USA – Prejav člena FOMC Thomasa Barkina
- 16:30 USA – Zmena zásob zemného plynu podľa EIA. Očakávanie: 31 Bcf | Predchádzajúca hodnota: 33 Bcf
Najdôležitejšie výsledky spoločností
- JD.com (pred otvorením trhu) – dôležitý report na posúdenie kondície čínskeho spotrebiteľa.
- Applied Materials (po zatvorení trhu) – kľúčový dodávateľ zariadení na výrobu polovodičov. Výsledky ukážu vývoj dopytu po ďalšom rozširovaní technologickej infraštruktúry.
- Nu Holdings (pred otvorením trhu)
- Globant (po zatvorení trhu)
3 trhy, ktoré dnes sledovať
GBP/USD (FX) – Libra dnes reaguje na dva silné impulzy. Po lepšom než očakávanom júnovom HDP Veľkej Británie (0,3 % m/m) čaká popoludní test americký dolár. O 14:30 budú zverejnené júlové údaje PPI v USA a týždenné údaje z trhu práce. Tie môžu určiť smer menového páru pre zvyšok dňa.
WIG20 / EUR/PLN (Poľsko) – Pre poľský trh ide o dôležité ráno. O 9:30 zverejní poľský štatistický úrad GUS predbežný odhad HDP za Q2, kde sa očakáva zrýchlenie na 3,8 % y/y, a júlovú CPI infláciu s konsenzom 3,0 % y/y. Tieto údaje spolu s výsledkami PKO, najväčšej poľskej banky podľa trhovej kapitalizácie, ovplyvnia sentiment v celom poľskom bankovom sektore.
Nasdaq 100 / futures US100 (akciové indexy) – Po včerajšom upokojení trhov a optimizme podporenom výsledkami spoločností z oblasti AI infraštruktúry sa pozornosť presúva k americkej PPI inflácii o 14:30. Očakávaný pokles medziročného tempa na 4,9 % z 5,5 % spolu s prejavmi predstaviteľov Fedu Hammack a Barkina poskytne investorom ďalšie podnety na prehodnotenie budúceho vývoja sadzieb Fedu.
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