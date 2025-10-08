Ekonomický kalendár: Trh sleduje zápisnicu FOMC (08.10.2025)

- Zápisnica zo septembrového zasadnutia FOMC bude zverejnená o 20:00.
- Správa EIA bude zverejnená napriek odstávke.
- Naplánované sú aj prejavy predstaviteľov Fed, ECB a BoE.
Dnešná seanca prináša relatívne málo dôležitých makroekonomických správ, pričom náladu pravdepodobne ovplyvní najmä séria naplánovaných prejavov predstaviteľov centrálnych bánk.
Trhy čakajú hlavne na zápisnicu z posledného zasadnutia FOMC, pričom citlivosť na vývoj menovej politiky USA zvýšila pretrvávajúca odstávka vládnych inštitúcií a riziko oneskorenia zverejnenia údajov o inflácii zo strany Úradu pre štatistiku práce. V kalendári sú tiež rečníci z Fedu, ECB, Bundesbanky, Španielskej centrálnej banky a Bank of England, ako aj rozhodnutie o úrokových sadzbách poľskej centrálnej banky.
Správa EIA o palivách bude napriek odstávke zverejnená, v súlade s oznámením z 1. októbra.
Ekonomický kalendár na dnes:
08:00 – Nemecko: Priemyselná produkcia za august
- R/R: skutočné -3,9 %; predchádzajúce 1,53 %
- M/M: skutočné -4,3 %; prognóza -1,0 %; predchádzajúce 1,3 %
16:30 – USA: správa EIA
- Využitie rafinérií (týždenne): predchádzajúce -1,6 %
- Zásoby ropy: prognóza +0,400 mil.; predchádzajúci +1,792 mil.
- Preprava ropy v rafinériách (týždenne): predchádzajúce -0,308 mil.
- Dovoz ropy: predchádzajúci +0,071 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu: predchádzajúci -0,271 mil.
- Výroba destilátov: predchádzajúci -0,025 mil.
- Zásoby destilátov: prognóza -0,730 mil.; predchádzajúci +0,578 mil.
- Výroba benzínu: predchádzajúci -0,363 mil.
- Zásoby benzínu: prognóza -1,380 mil.; predchádzajúci +4,125 mil.
- Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúci +0,187 mil.
18:00 – Eurozóna: Prejav prezidentky ECB Lagardeovej
19:00 – USA: Aukcia 10-ročných štátnych dlhopisov (predchádzajúce 4,033 %)
20:00 – USA: Zápisnica zo zasadnutia FOMC
