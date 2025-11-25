Denné zhrnutie: Americké indexy rastú, zatiaľ čo dolár oslabuje pred sviatkom Dňa vďakyvzdania 🗽

Sentiment na Wall Street naďalej ukazuje silnú chuť po raste, a to aj napriek tomu, že akcie Nvidie spočiatku klesli takmer o 7 %. Pokles NVDA sa však zmiernil na približne 3 % a technologický sektor sa odráža; spomalili sa aj straty spoločností Taiwan Semiconductor, AMD a Oracle. Meta Platforms a Eli Lilly obchodujú vyššie, zatiaľ čo Alphabet dosiahol nové historické maximá. Takmer všetky akciové sektory sú v zelených číslach.
Akcie polovodičových spoločností negatívne reagovali na správy, že Meta zvažuje použitie čipov TPU od Googlu namiesto GPU od Nvidie. Táto informácia zasiahla vnímané „monopolné“ postavenie Nvidie a podporila optimizmus okolo Alphabetu, ktorý je spolu s Broadcomom čoraz viac vnímaný ako hlavný konkurent spoločnosti vedenou Jensenom Huangom.
Americký dolár dnes oslabuje po slabších údajoch o maloobchode a poklese spotrebiteľskej dôvery podľa prieskumu Conference Board. Wall Street zvyšuje stávky na znižovanie sadzieb Fedu v decembri a EURUSD posilňuje o 0,4 %, keď sa odrazil od kľúčovej podpory na 200-dennom EMA a testuje oblasť 1,158.
Dnešné makroúdaje z USA:
-
Spotrebiteľská dôvera (Conference Board): 88,7 (očak. 93,3; predch. 94,6; rev. 95,5)
-
Index čakajúcich predajov domov: 76,3 (predch. 74,8; rev. 71,8)
-
Maloobchodné tržby medziročne: +4,3 % (predch. +5,0 %)
-
PPI medziročne: +2,7 % (očak. +2,6 %)
-
Jadrový PPI medzimesačne: +0,1 % (očak. +0,2 %)
-
Jadrový PPI medziročne: +2,6 % (očak. +2,7 %; predch. +2,8 %)
-
PPI medzimesačne: +0,3 % (očak. +0,3 %)
-
Jadrové maloobchodné tržby medzimesačne: +0,3 % (očak. +0,3 %)
-
Hlavné maloobchodné tržby medzimesačne: +0,2 % (očak. +0,4 %)
-
Zásoby firiem medzimesačne: 0 % (očak. 0 %)
-
Výrobný index Richmond Fed: -15 (očak. -5)
-
Index cien domov medziročne: +1,7 % (predch. +2,3 %)
-
Index cien domov medzimesačne: 0 % (očak. +0,2 %)
-
Index cien domov Case-Shiller (20 miest, medziročne): +1,36 % (očak. +1,4 %)
-
Redbook YoY: +5,9 % (predch. +6,1 %)
Futures na kávu (ICE Coffee) rastú tretí deň po sebe po predchádzajúcom výpredaji. Hlavným dôvodom je sucho v brazílskom regióne Minas Gerais, kde sú zrážky len na úrovni 50 % historického priemeru.
Futures na zemný plyn klesli o viac ako 2,5 %, keďže sa zmiernili predpovede chladného počasia vo väčšine štátov USA, aj keď v popoludňajších hodinách prišlo k čiastočnému zotaveniu z poklesu o viac ako 4,5 %.
Ceny kryptomien klesajú napriek pozitívnemu sentimentu na akciových trhoch. Bitcoin sa drží okolo 87 000 USD a zatiaľ sa mu nepodarilo preraziť späť nad 90 000 USD. Ethereum sa obchoduje tesne pod 2 900 USD.
Scott Bessent uviedol, že vypočúvania kandidátov na nového predsedu Fedu stále prebiehajú; Biely dom chce rozhodnutie oznámiť pred Vianocami. Podľa anonymných zdrojov získava navrch Kevin Hassett, ktorý je považovaný za verného spojenca Donalda Trumpa.
