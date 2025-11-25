EURUSD posilňuje o 0,4 % a odráža sa od dôležitej zóny podpory 📈

EURUSD dnes rastie na základe zmiešaných makroekonomických údajov z USA. Trhy zaznamenali veľmi slabý októbrový údaj o spotrebiteľskej dôvere, neuspokojivé výsledky indexu Richmond Fed a nižšiu než očakávanú jadrovú výrobnú infláciu, a to medziročne aj medzimesačne. Tieto mäkšie dáta boli ďalej podporené horším reportom maloobchodných tržieb, čo vedie investorov k záveru, že zníženie sadzieb Fedom v decembri je teraz vysoko pravdepodobné. Očakávania sa rýchlo menia a EURUSD rastie, pričom pravdepodobnosť zníženia sadzieb vyskočila z menej ako 20 % minulý týždeň na takmer 80 % dnes. Americký dolár oslabuje.
Médiá zároveň s odvolaním sa na zdroje oboznámené s výberom nového šéfa Fedu uvádzajú, že favoritom sa stáva Kevin Hassett, ktorý je považovaný za lojálneho spojenca Donalda Trumpa. Trhy sú preto stále viac presvedčené, že Trumpova "holubičia" politika bude pokračovať aj pod novým vedením Fedu. Minister financií Bessent uviedl, že nový šéf Fedu bude pravdepodobne vymenovaný do Vianoc a jednou z jeho hlavných úloh bude "zjednodušenie" a štandardizácia politiky Fedu, čo zodpovedá smerovaniu k deregulácii, ktoré Wall Street víta a Hassett opakovane podporuje.
EURUSD (D1)
Menový pár EURUSD sa odrazil od 200-dňového kĺzavého priemeru EMA (červená línia) a blíži sa k úrovni 1,158, pričom vytvoril dvojité dno okolo 1,152. Krátkodobý trend naznačuje možný ďalší rast smerom k 1,162.
