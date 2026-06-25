Ekonomický kalendár 🔼 Trhy čakajú na dôležité údaje z USA

Štvrtková obchodná seansa bude prebiehať najmä v znamení zverejnenia kľúčových makroekonomických údajov zo Spojených štátov, ktoré môžu určiť smer vývoja dolára, dlhopisov a akciových indexov. V centre pozornosti bude správa o inflácii PCE – preferovanej miere rastu cien Federálneho rezervného systému – a to v celkovom aj základnom vyjadrení. Investori sa zároveň dozvedia finálny odčítok hospodárskeho rastu za prvý kvartál, údaje o príjmoch a výdavkoch Američanov, ako aj týždenný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Súbor týchto publikácií umožní lepšie posúdiť kondíciu americkej ekonomiky a pretrvávajúci inflačný tlak. Silnejšie ako očakávané údaje by mohli obmedziť vyhliadky na rýchle zníženie úrokových sadzieb zo strany Fedu, zatiaľ čo slabšie odčítky by mohli podporiť scenár uvoľnenejšej menovej politiky. Vzhľadom na koncentráciu mnohých dôležitých publikácií o 14:30 možno očakávať zvýšenú volatilitu na väčšine tried aktív.
Ekonomický kalendár
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07:00 – Japonsko: Vedúci indikátor, finálny – prognóza: –, predchádzajúce: 0,5
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08:45 – Francúzsko: Index spotrebiteľskej dôvery – prognóza: 83, predchádzajúce: 82
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09:00 – Španielsko: Inflácia HICP r/r – prognóza: 2,7 %, predchádzajúce: 2,7 %
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09:00 – Španielsko: HDP k/k – prognóza: 0,6 %, predchádzajúce: 0,6 %
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10:00 – Eurozóna: Ekonomický bulletin ECB – prognóza: –
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10:00 – Taliansko: Priemyselná výroba m/m – prognóza: –
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11:00 – Eurozóna: Vystúpenie Philipa Lane'a z ECB – prognóza: –
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11:00 – Veľká Británia: Aukcia 7-ročných štátnych dlhopisov, výnos – prognóza: –, predchádzajúce: 4,419 %
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11:00 – Veľká Británia: Aukcia 7-ročných štátnych dlhopisov, bid-to-cover – prognóza: –, predchádzajúce: 3,6
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12:00 – Eurozóna: Vystúpenie Isabel Schnabel z ECB – prognóza: –
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12:00 – Eurozóna: Údaje ECB o úveroch CB – prognóza: -40 mld EUR, predchádzajúce: -46 mld EUR
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14:00 – Eurozóna: Vystúpenie Piero Cipollone z ECB – prognóza: –
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14:30 – Spojené štáty: Index cien PCE r/r – prognóza: 3,8 %, predchádzajúce: 4,1 %
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14:30 – Spojené štáty: Index cien PCE m/m – prognóza: 0,4 %, predchádzajúce: 0,5 %
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14:30 – Spojené štáty: Žiadosti o podporu v nezamestnanosti – prognóza: 226 tis., predchádzajúce: 225 tis.
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14:30 – Spojené štáty: HDP, finálny odčítok k/k anualizovaný – prognóza: 1,8 %, predchádzajúce: 1,6 %
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14:30 – Spojené štáty: Objednávky trvanlivého tovaru – prognóza: 8,0 %, predchádzajúce: -5,0 %
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14:30 – Spojené štáty: Základný index PCE r/r – prognóza: 3,3 %, predchádzajúce: 3,4 %
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14:30 – Spojené štáty: Základný index PCE m/m – prognóza: 0,2 %, predchádzajúce: 0,31 %
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14:30 – Spojené štáty: Výdavky spotrebiteľov m/m – prognóza: 0,5 %, predchádzajúce: 0,6 %
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14:30 – Spojené štáty: HDP, cenový deflátor, finálny odčítok – prognóza: 3,5 %, predchádzajúce: 3,5 %
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14:30 – Spojené štáty: Osobné príjmy m/m – prognóza: 0,0 %, predchádzajúce: 0,4 %
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14:30 – Spojené štáty: Reálne osobné výdavky m/m – prognóza: 0,1 %, predchádzajúce: 0,2 %
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14:30 – Spojené štáty: Deflátor HDP, finálny odčítok – prognóza: 3,5 %, predchádzajúce: 3,5 %
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14:30 – Spojené štáty: Základné objednávky trvanlivého tovaru – prognóza: 1,1 %, predchádzajúce: 0,6 %
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14:30 – Spojené štáty: Základný index PCE, finálny odčítok – prognóza: 4,4 %, predchádzajúce: 4,4 %
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14:30 – Spojené štáty: Opakované žiadosti o podporu v nezamestnanosti – prognóza: 1,810 mil., predchádzajúce: 1,801 mil.
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14:30 – Spojené štáty: Index cien PCE, finálny odčítok – prognóza: 4,5 %, predchádzajúce: 4,5 %
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14:30 – Spojené štáty: Zmena zásob zemného plynu EIA – prognóza: 73 mld. kubických stôp, predchádzajúce: 69 mld. kubických stôp
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17:00 – Spojené štáty: Index výrobnej aktivity Fed z Kansas City – prognóza: 9, predchádzajúce: 7
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17:00 – Spojené štáty: Composite Index Fed z Kansas City – prognóza: 8, predchádzajúce: 6
Zdroj: xStation5
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