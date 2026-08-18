Makroekonomický kalendár – americký trh s bývaním v centre pozornosti investorov (18. 8. 2026)

Začiatok utorkovej seansy sa nesie v znamení rastúcich cien ropy, stále slabšieho dolára a čakania na ďalšie údaje z USA. Dnešný kalendár nie je príliš nabitý, ale obsahuje niekoľko dôležitých údajov zo Spojených štátov týkajúcich sa trhu s bývaním a cien v zahraničnom obchode. Po poslednej sérii slabších údajov dnes reporty z trhu s bývaním ukážu, či sa situácia zhoršila aj v tomto segmente, a to v prostredí zvýšenej inflácie a obáv zo zvyšovania sadzieb.
Kľúčové údaje z ázijskej seansy 🌏
- Index spotrebiteľskej dôvery Westpac v Austrálii dosiahol 6,0 %, čo znamená výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu.
- Predstavitelia Reserve Bank of Australia zachovali jastrabiu rétoriku, čo pred otvorením európskych trhov poskytlo austrálskemu doláru krátkodobú podporu.
- Ázijské trhy čelili zvýšenému predajnému tlaku ako oneskorenej reakcii na pondelkové neuspokojivé údaje o dynamike rastu japonského HDP.
Makroekonomický kalendár 📊
- 08:00 Veľká Británia – miera nezamestnanosti. Konsenzus: 4,8 %. Predchádzajúca hodnota: 4,9 %.
- 11:00 Nemecko – index ZEW za august. Konsenzus: 30; predchádzajúca hodnota: 26,3.
- 14:30 USA – stavebné povolenia. Konsenzus: 1,37 mil. Predchádzajúca hodnota: 1,37 mil.
- 14:30 USA – začatá výstavba domov. Konsenzus: 1,35 mil. Predchádzajúca hodnota: 1,42 mil.
- 14:30 USA – index dovozných cien. Konsenzus: 0,1 %. Predchádzajúca hodnota: 0,3 %.
- 15:00 USA – index rozpracovaných predajov domov. Konsenzus: 0,1 %. Predchádzajúca hodnota: -5,4 %.
Kľúčové výsledky spoločností z Wall Street a Európy 💼
- The Home Depot (pred otvorením trhu)
- Amer Sports (pred otvorením trhu)
- Keysight Technologies (po zatvorení trhu)
- Toll Brothers (po zatvorení trhu)
Trhy, ktoré dnes stoja za pozornosť 📈
- Austrálsky dolár (AUDUSD): Zlepšenie spotrebiteľskej dôvery v Austrálii mene pomáha, ale prípadné popoludňajšie posilnenie amerického dolára môže na tento pár vytvoriť výrazný predajný tlak. Pozornosť si zaslúžia aj zmiešané globálne signály, najmä rastúce ceny medi a slabosť Číny.
- Index amerického dolára (DXY): Nadchádzajúce údaje z trhu s bývaním budú pozorne analyzované z pohľadu možného vplyvu na budúce rozhodovanie Fedu, čo môže vyvolať lokálne impulzy vo volatilite. Blíži sa aj ekonomické sympózium v Jackson Hole.
- Stavebný a developerský sektor: Kombinácia štvrťročných výsledkov veľkých hráčov, ako sú The Home Depot alebo Toll Brothers, s tvrdými makroekonomickými údajmi o stavebných povoleniach môže po otvorení trhu v New Yorku viesť k výrazným pohybom akcií týchto spoločností.
🔴 Wall Street Open: Spotrebiteľ v problémoch? Dozvuky výsledkovej sezóny a makrodát z USA
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EURUSD obracia svoj technický trend 💡
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