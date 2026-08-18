Ranné zhrnutie: Ropa Brent prekonáva 91 USD (18. 8. 2026)

📈 Akciové trhy a spoločnosti
- Americký gigant Nvidia prisľúbil až 105 miliárd USD na vybudovanie 8 GW kampusu dátových centier v Ohiu, ktorý bude prenajímaný spoločnosti OpenAI. Microsoft a Salesforce medzitým zvažujú akvizíciu platformy Darwinbox pred jej vstupom na burzu.
- Annualizované opakujúce sa tržby (ARR) spoločnosti Anthropic prekročili na konci júla 65 miliárd USD, čo predstavuje viac ako sedemnásobný nárast oproti koncu minulého roka a podporuje optimizmus pred plánovaným IPO.
- Ázijské indexy zaznamenali výrazné poklesy. Japonský Nikkei 225 stratil viac ako 1,6 %, juhokórejský KOSPI klesol o 1,1 % a pod tlakom sa ocitli aj čínske technologické spoločnosti vrátane JD.com a Meituan.
- Wall Street ukončila seansu pod predajným tlakom. S&P 500 klesol na 7 742 bodov (-0,3 %), Nasdaq 100 na 29 898 bodov (-0,6 %) a akcie Microsoftu stratili viac ako 3 % na 480 USD.
- Francúzsky index CAC 40 klesol o 0,79 % v dôsledku rastúcich short pozícií na francúzske štátne dlhopisy (OAT) po politickom spore o rozpočet na rok 2027.
🏛️ Makroekonomika
- Globálne dlhopisové trhy zažívajú výrazný výpredaj. Výnos 30-ročných amerických dlhopisov dosiahol 5,3 %, najvyššiu úroveň od roku 2007, zatiaľ čo výnos japonských 10-ročných dlhopisov vzrástol približne na 2,95 %, teda na úrovne nevídané tri desaťročia.
- Globálne sledujeme výrazný pokles objemu držaných amerických štátnych dlhopisov. V júni ich objem klesol na 9,299 bilióna USD, najmä v dôsledku redukcie portfólií investorov z Japonska, Veľkej Británie a Číny. Podľa analytikov ING by tento trend mohol predĺžiť výpredaj dlhopisov, zvýšiť výnosy a ovplyvniť okrem iného aj zlato.
- Goldman Sachs považuje prípadné zvýšenie sadzieb Fedu za veľmi nepravdepodobné vzhľadom na slabšie inflačné údaje. Trhy sa však pred sympóziom v Jackson Hole obávajú nákladových tlakov zo strany komodít.
- Čínske úrady predstavili plán na podporu spotreby na úrovni okresov, zatiaľ čo PBoC zvažuje zníženie sadzby LPR a presun hlavného nástroja na riadenie likvidity smerom k jednodňovým reverzným repo operáciám.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy Brent zrýchľujú rast a prekonávajú 91 USD za barel, zatiaľ čo WTI zostáva nad 84 USD po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive a vypršaní 60-dňového memoranda medzi USA a Iránom. V tejto chvíli sa však nezdá pravdepodobné, že by sa Spojené štáty rozhodli pre výraznejší útok.
- Napriek tomu, že neprebiehajú oficiálne rokovania, rozhovory pokračujú prostredníctvom sprostredkovateľov. Objavili sa špekulácie, že Irán mal kontrolovať lode vstupujúce do Hormuzského prielivu a Omán lode vystupujúce, a to za účasti USA. Irán údajne tento návrh odmietol.
- Americký diesel crack spread dosiahol rekordných 102,20 USD za barel v dôsledku geopolitického napätia a vrcholiaceho dopytu v poľnohospodárstve a lodnej doprave.
- Zlato ustúpilo približne na 4 392 USD za uncu a čelí silnej technickej rezistencii na 4 500 USD, napriek tomu, že dopyt centrálnych bánk dosiahol v Q2 takmer 300 ton a Wells Fargo ponecháva pre rok 2026 cieľ 4 900–5 100 USD.
- Meď čelí problémom na strane ponuky a prudkému rastu spreadov na LME, zatiaľ čo BHP oznámila, že meď predbehla železnú rudu a stala sa hlavným zdrojom zisku spoločnosti.
- Poľnohospodárske komodity výrazne rastú. Kakao pridalo 5,09 % (+9,94 % za týždeň) a pomarančový džús 3,18 %.
💱 Meny
- Reserve Bank of India (RBI) intervenovala na devízovom trhu predajom dolárov, aby zmiernila tlak na rupiu (USDINR v blízkosti maxím), ktorý spôsobuje odlev kapitálu a vysoké ceny ropy.
- USDJPY sa pohybuje okolo 159,7 a zostáva v blízkosti dvojtýždňových miním jenu, keďže účinok predchádzajúcich spoločných intervencií USA a Japonska slabne.
- Novozélandský dolár (NZDUSD) klesol pod 0,5900 po neuspokojivých čínskych údajoch o júlových maloobchodných tržbách a priemyselnej produkcii.
- Inštitucionálne analýzy poukazujú na potenciálne strednodobé oslabenie amerického dolára v prospech EUR a GBP (Westpac) a atraktivitu carry trade pozícií na EURAUD s cieľom 1,53 (Morgan Stanley).
₿ Kryptomeny
- Bitcoin konsoliduje nad hranicou 64 000 USD, pričom Fundstrat očakáva nárast volatility najmenej o 30 % počas nasledujúcich dvoch mesiacov.
- Altcoiny čelia výpredaju, ktorý vedú Gala (-15,53 %) a Filecoin (-7,76 %).
🌍 Geopolitika
- Výbuch na obchodnej lodi v Hormuzskom prielive, ktorý poškodil strojovňu a vyžiadal si jednu obeť medzi členmi posádky, sa časovo zhodoval s vypršaním prímeria medzi USA a Iránom a vyhrážkami z Washingtonu. Riziko ďalšej eskalácie konfliktu tak výrazne vzrástlo.
- Pri rozsiahlom útoku bolo nad Moskovskou oblasťou zostrelených viac ako 180 dronov. Zasiahnuté bolo okrem iného logistické centrum spoločnosti Wildberries.
🔭 Trhy, ktoré stoja za pozornosť
- Ropa WTI — priama expozícia voči geopolitickému riziku v Hormuzskom prielive a testovanie dvojtýždňových maxím nad 84 USD.
- Meď — extrémne vysoké z-skóre (+3,23) a uťahovanie spreadov na LME v kombinácii so zmenou štruktúry ziskov spoločnosti BHP.
- Gala — prudký cenový prepad stlačil z-skóre hlboko pod normál (-1,45), čo vytvára riziko kapitulácie alebo príležitosť na short squeeze.
- Nikkei 225 — pokles indexu o 1,62 % pri veľmi vysokom z-skóre (+3,49) a raste výnosov japonských štátnych dlhopisov na viacročné maximá.
Meta čelí žalobe 29 štátov. Spor môže zásadne zmeniť Instagram a Facebook 🚨
AI boom prináša nový typ futures. Investori budú môcť obchodovať výpočtovú kapacitu 🧠
Groq po dohode s Nvidiou stratil polovicu hodnoty 📉
ECB varuje pred korekciou akcií. AI rally môže naraziť na realitu ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.