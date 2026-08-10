Ekonomický kalendár: Trhy sa prebúdzajú po víkende geopolitického patu 🚢

Čo sa dnes oplatí sledovať?
Dnešný makroekonomický kalendár je veľmi prázdny – jedinou významnejšou udalosťou je rozhodnutie rumunského výboru pre menovú politiku o 14:00. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim trhy preto zostáva geopolitika.
Ropa Brent posilňuje k úrovni okolo 84 USD za barel po tom, čo Irán sprísnil podmienky na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Požaduje zrušenie sankcií, ukončenie blokády a pozastavenie vojenských operácií.
Útok na plavidlo prepojené s ADNOC a útok Húsíov na rafinériu Aramco v Džazáne navyše otvárajú skutočný druhý front konfliktu.
Volatilita je aktuálne viditeľná pri vybraných inštrumentoch tesne pred začiatkom európskej obchodnej seansy. Zdroj: xStation
Trump sa sústreďuje skôr na ekonomický tlak než na nové letecké útoky, čo znižuje šancu na dosiahnutie dohody o Hormuzskom prielive. BoJ upozorňuje na riziko príliš vysokej inflácie a na možnosť zvýšenia úrokových sadzieb v septembri. Jen mierne oslabuje, zatiaľ čo ostatné meny sa obchodujú v úzkych pásmach. Ázijské akciové trhy rastú po piatkových slabších údajoch z amerického trhu práce, ktoré obmedzili očakávania rýchleho zvyšovania sadzieb Fedu.
Otvorenie európskych trhov a týždenný výhlaď – firemný kalendár
Futures na DAX a Euro Stoxx 50 naznačujú mierne pozitívne otvorenie napriek rastu cien ropy.
Týždeň naberie na tempe v stredu zverejnením inflácie CPI v Nemecku a USA, vo štvrtok budú nasledovať CPI v Poľsku a HDP vo Veľkej Británii. Týždeň potom uzavrú piatkové údaje z USA a eurozóny.
Zdroj: XTB
Medzi kľúčové spoločnosti, ktoré tento týždeň zverejnia svoje výsledky, patria Cisco a Applied Materials.
Zdroj: XTB
CME zavádza nonstop obchodovanie s futures na striebro! 🔄
Sea prekvapila silnými výsledkami. Akcie v predobchodnej fáze rastú o 8 % 📈
Ropa po silnom raste koriguje 🚩 Trhy vyhodnocujú patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu
Krypto novinky: Washington opäť tlačí na reguláciu krypta, Trump Media hlási stratu a Kórea sprísňuje pravidlá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.