📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (7.8.2026)

Víťazi:
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Airbnb Inc (ABNB) +17,43 %: Americká spoločnosť prevádzkujúca populárnu online platformu na sprostredkovanie krátkodobého ubytovania a zážitkov po celom svete.
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Microchip Technology Inc (MCHP) +13,89 %: Výrobca polovodičov, mikrokontrolérov a integrovaných obvodov využívaných v automobilovom, priemyselnom a spotrebiteľskom sektore.
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Coherent Corp (COHR) +13,44 %: Globálny poskytovateľ optických materiálov, laserov a fotonických technológií pre priemysel, polovodiče a komunikačné siete.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) +10,32 %: Softvérová spoločnosť špecializujúca sa na pokročilú analýzu veľkých dát (big data) s využitím umelej inteligencie pre vládne agentúry aj veľké korporácie.
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Moderna Inc (MRNA) +9,86 %: Biotechnologická a farmaceutická spoločnosť známa predovšetkým vývojom vakcín a inovatívnych liečiv na báze technológie mRNA.
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Axon Enterprise Inc (AXON) +9,29 %: Výrobca technológií pre políciu a bezpečnostné zložky, známy predovšetkým svojimi nesmrtiacimi zbraňami (Taser), osobnými kamerami a cloudovým softvérom na správu dôkazov.
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Honeywell Aerospace Inc (HON) +7,69 %: Divízia obrieho priemyselného koncernu Honeywell, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu avioniky, motorov a lietadlových systémov.
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Newmont Corp (NEM) +7,16 %: Jedna z najväčších svetových ťažobných spoločností, ktorá sa zameriava predovšetkým na ťažbu zlata, ale aj medi, striebra a zinku.
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Aptiv PLC (APTV) +7,02 %: Globálna technologická spoločnosť dodávajúca automobilové komponenty, silne zameraná na softvér pre autonómne riadenie, bezpečnostné systémy a elektrifikáciu vozidiel.
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HP Inc (HPQ) +6,64 %: Nadnárodná technologická spoločnosť vyrábajúca osobné počítače, notebooky, tlačiarne a súvisiace príslušenstvo.
Porazení:
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Trade Desk Inc/The (TTD) -21,90 %: Globálna technologická spoločnosť ponúkajúca cloudovú reklamnú platformu na nákup a správu digitálnej inzercie naprieč rôznymi formátmi.
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Akamai Technologies Inc (AKAM) -6,76 %: Poskytovateľ cloudových služieb a sietí na doručovanie obsahu (CDN), ktorý zrýchľuje a zabezpečuje webové stránky a internetové aplikácie.
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Zoetis Inc (ZTS) -5,97 %: Najväčšia svetová farmaceutická spoločnosť zameraná výhradne na zdravie zvierat – vyvíja a vyrába lieky a vakcíny pre domácich miláčikov aj hospodárske zvieratá.
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ResMed Inc (RMD) -5,06 %: Výrobca zdravotníckych prístrojov a cloudového softvéru primárne pre diagnostiku a liečbu spánkového apnoe a ďalších respiračných ochorení.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -4,71 %: Popredný americký výrobca pevných diskov (HDD) a komplexných riešení na ukladanie veľkých objemov dát.
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CDW Corp/DE (CDW) -4,34 %: Poskytovateľ technologických produktov a IT riešení pre firmy, vládu, vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie v Severnej Amerike a Európe.
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Targa Resources Corp (TRGP) -4,24 %: Energetická spoločnosť zaoberajúca sa infraštruktúrou pre zhromažďovanie, spracovanie, prepravu a skladovanie zemného plynu a skvapalnených ropných plynov (NGL).
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Texas Pacific Land Corp (TPL) -4,21 %: Spoločnosť patriaca k najväčším vlastníkom pôdy v Texase, generujúca príjmy primárne z prenájmu pozemkov ťažobným firmám z ropného priemyslu.
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News Corp (NWS) -4,19 %: Globálny mediálny a informačný konglomerát (pod kontrolou rodiny Murdochovcov) zameraný na spravodajstvo, knižné vydavateľstvo a digitálne realitné služby.
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Monster Beverage Corp (MNST) -4,04 %: Významný výrobca a distribútor energetických nápojov a alternatívnych nápojov pod celým radom známych značiek.
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