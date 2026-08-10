Ranné zhrnutie: V Hormuzskom prielive bez prielomu; investori reagujú na tržby Berkshire Hathaway

- Irán–USA: žiadny prielom v otázke Hormuzského prielivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že Teherán nevedie priame rokovania s Washingtonom, ale iba si vymieňa správy prostredníctvom sprostredkovateľov. Irán stanovil nové, z veľkej časti opakované podmienky na opätovné otvorenie prielivu: úplné zrušenie sankcií, ukončenie námornej blokády a pozastavenie vojenských operácií – fakticky teda návrat k júnovej dohode. Trump v rozhovore pre Axios uviedol, že USA „zostávajú pokojné“ a s Iránom vedú iba „čiastočné rokovania“, pričom dúfajú, že ekonomický tlak a vysoká inflácia prinútia Teherán k ústupkom.
- Eskalácia na druhom fronte – Jemen a Perzský záliv. SAE informovali o iránskom raketovom útoku na tanker prepojený s ADNOC v prielive, ktorý si nevyžiadal žiadne obete. Jemenskí Húsíovia sa prihlásili k dronovému útoku na rafinériu Saudi Aramco v Džazáne ako odvetu za narušenie jemenského vzdušného priestoru saudskými dronmi. Fakticky sa tak popri Hormuzskom prielive otvára druhý front. Americké CENTCOM uviedlo, že do nedele bolo odklonených už 55 obchodných lodí oproti 35 v predchádzajúcom týždni, dve boli neutralizované a ďalšie dve prehľadané v rámci námornej blokády.
- Netanjahu odmieta Trumpov plán pre Gazu. Izraelský premiér pri vystúpení pred svojím pravicovým kabinetom opäť odmietol Trumpov 15-bodový plán. Uviedol, že armáda sa nestiahne, kým nebude Hamas odzbrojený, hoci Izrael pod tlakom Washingtonu fakticky pozastavil rozsiahle operácie v Gaze. Zdroje z Bieleho domu naznačujú, že administratíva považuje tieto vyjadrenia za súčasť izraelskej predvolebnej kampane a nevníma ich ako skutočnú prekážku realizácie plánu.
- Americký trh práce a očakávania týkajúce sa Fedu. Slabšia než očakávaná júlová správa NFP (-23 tis. vs. očakávania +80 tis.) znížila podľa CME FedWatch pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb Fedu zo 67 % na približne 44 %. Trhy teraz čakajú na kľúčové stredajšie údaje CPI, ktoré môžu tieto očakávania opäť výrazne zmeniť. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov však zostáva vysoko okolo 4,655 %, teda blízko úrovne 4,70 %, čo naznačuje, že dlhopisový trh optimizmus akciových investorov úplne nezdieľa.
- Wall Street ukončila týždeň na rekordných maximách, piatkový optimizmus však tlmí víkendová neistota okolo Hormuzského prielivu. Index S&P 500 uzavrel minulý týždeň na historickom maxime a zaznamenal najlepší týždeň od apríla. Pomohli mu slabšie údaje z trhu práce a nádeje, že Fed nebude so zvyšovaním sadzieb ponáhľať. Pondelkové futures však po komentároch Araghchiho vykazujú zmiešaný vývoj – US500 pridáva necelých 0,2 %, zatiaľ čo US100 rastie o 0,25 %.
- Ázia pozitívne reaguje na piatkový rast Wall Street a geopolitické napätie čiastočne ignoruje. Nikkei 225 rastie približne o 1,7–2 %, podporený rastom AI a čipového sektora na Wall Street, hoci neistota na Blízkom východe obmedzuje ďalšie zisky. Kospi pridáva približne 0,5–0,8 % vďaka juhokórejským výrobcom čipov, zatiaľ čo Kosdaq vzrástol o viac než 5 %, čo aktivovalo circuit breaker v súvislosti so zatváraním krátkych pozícií. Hang Seng rastie približne o 0,7 %, zatiaľ čo ASX 200 mierne klesá. BOJ vo svojom zhrnutí júlového zasadnutia upozornila na rastúce riziko prekročenia inflačného cieľa, pričom niektorí členovia sa prikláňajú k rýchlejšiemu tempu zvyšovania sadzieb už v septembri.
- Čína: inflácia spomaľuje, ekonomika je pod tlakom a navyše ju zasiahol silný tajfún. Čínsky CPI v júli medziročne vzrástol iba o 0,5 %, čo je najslabší výsledok od januára a menej než očakávaných 0,8 %. Ceny výrobcov (PPI) vzrástli o 3,5 %, takisto pod konsenzom 3,8 %, čo signalizuje zmierňovanie cenových tlakov a slabší domáci dopyt. Provinciu Zhejiang navyše zasiahol tajfún Dolphin, najsilnejší v tomto roku, ktorý si vyžiadal evakuáciu viac než milióna ľudí a zastavenie offshore prevádzky.
- USD/JPY: pár vymazáva piatkový pokles po NFP, smer však zostáva nejasný. Kurz po slabej správe z trhu práce klesol zo 158,30 približne na 156,70, následne sa však odrazil a zamieril späť k 158,20. Kľúčovou udalosťou týždňa budú stredajšie americké údaje CPI – akýkoľvek výsledok pod „horúcim“ scenárom by mal obmedziť ďalšie posilňovanie dolára. Riziko menovej intervencie obmedzuje rast smerom k 160, zatiaľ čo pokles k 155–156 by si vyžadoval slabšiu americkú infláciu aj deeskaláciu situácie na Blízkom východe.
- Komodity: ropa a plyn rastú pre obavy z Hormuzského prielivu, zlato zostáva blízko rekordných maxím. Brent posilňuje približne o 1–2 % na 84,4 USD za barel, zatiaľ čo WTI rastie o 1,7–2 % na 78,4–78,8 USD za barel po tom, ako počet potvrdených prejazdov Hormuzským prielivom v piatok klesol na iba 8 (-33 % medzidenne). Citi zvýšila svoj výhlaď ceny Brentu pre 3. štvrťrok na 80 USD. Zemný plyn (NATGAS) rastie najviac zo všetkých tried aktív, o 2,67 % na 2,735–2,745, v reakcii na širšie obavy o energetické dodávky. Zlato mierne klesá o 0,12 % na 4 335–4 336 USD po dosiahnutí sedemtýždňového maxima v reakcii na slabé údaje z trhu práce. UBS upozorňuje na krátkodobé riziká, ale ponecháva cieľovú cenu na 5 000 USD. Striebro mierne posilňuje o 0,45 % na 63,74–63,83 USD.
- Spoločnosti: Berkshire Hathaway uvoľňuje hotovosť, Meta čelí tlaku v Indii. Nový generálny riaditeľ Berkshire Hathaway Greg Abel zvýšil v 2. štvrťroku spätné odkupy akcií na 4,5 miliardy USD z 235 miliónov USD v 1. štvrťroku. Po 14 štvrťrokoch v pozícii čistého predajcu akcií sa spoločnosť stala čistým kupujúcim s nákupmi za takmer 20 miliárd USD, vrátane 10 miliárd USD v Alphabete. Prevádzkový zisk vzrástol o 16 % na 12,98 miliardy USD, zatiaľ čo hotovosť klesla z rekordných 397,4 miliardy USD na 365,5 miliardy USD. Parlamentný výbor v Indii požaduje, aby sa Mark Zuckerberg do troch dní ospravedlnil za dočasné obmedzenie príspevku premiéra Modiho na Facebooku. V opačnom prípade hrozí odobratie ochrany „safe harbour“ spoločnosti Meta, čo by podľa právnych expertov fakticky znemožnilo platforme v krajine fungovať. Veľké ropné spoločnosti Exxon, Chevron, BP, Shell a TotalEnergies vytvorili v 2. štvrťroku rekordný zisk 48 miliárd USD a takmer 90 miliárd USD v hotovosti vďaka cenám ropy zvýšeným vojnou. To vyvolalo kritiku Trumpa a nové výzvy na zavedenie dane z mimoriadnych ziskov, ktorú už zaviedlo Portugalsko.
- Kryptomeny a zhrnutie obchodnej seansy. Bitcoin mierne klesá o 0,22 % na 64 905–65 095 USD a zaostáva za rastom akciových aj komoditných trhov. To naznačuje, že kapitál v posledných hodinách smeroval skôr do ropy, plynu a ázijských technologických indexov než do digitálnych aktív. Dnešnej európskej seanse bude pravdepodobne dominovať ďalší vývoj okolo Hormuzského prielivu a Gazy spolu s očakávaním stredajších amerických údajov CPI. Keďže na pondelok nie sú naplánované žiadne významné makroekonomické údaje, pozornosť investorov sa zameria aj na výsledky spoločností On Holding, Cava, Super Micro a CoreWeave.
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