Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
8:06 · 21. januára 2026

Ekonomický kalendár: Trumpov prejav v Davose a tržby na Wall Street 🔎

V stredu 21. januára, okolo 14:30, v rámci Svetového ekonomického fóra 2026 vo švajčiarskom Davose, má americký prezident Donald Trump predniesť špeciálny prejav. Prejav bude adresovaný globálnym politickým a obchodným elitám a zameria sa na úspechy a víziu jeho administratívy.

Očakáva sa, že Trump zdôrazní najmä domácu politiku USA a kontroverzné témy zahraničnej politiky. Medzi hlavné body by mala patriť snaha o kúpu Grónska, napätie s európskymi spojencami, hrozby nových ciel a širšia diskusia o stratégii USA a globálnej bezpečnosti.

Trhy budú taktiež pozorne sledovať štvrťročné výsledky amerických spoločností, vrátane Johnson & Johnson a Charles Schwab, ktoré budú zverejnené pred otvorením hotovostnej seansy v USA.

Podrobný kalendár dňa:

  • 08:00 – Inflácia CPI a PPI v Spojenom kráľovstve

  • 08:30 – Prejav prezidentky ECB Lagardeovej

  • 14:30 – Trumpov prejav v Davose

  • 17:45 – Prejav prezidentky ECB Lagardeovej

  • 22:40 – Týždenné údaje API o zásobách ropy v USA

Tržby spoločností: Johnson & Johnson, Charles Schwab

 

