Ekonomický kalendár: Údaje Ifo z Nemecka a maloobchodné tržby v Poľsku 💡Kalendár tržieb na Wall Street❗

Európske akcie začínajú pondelkové obchodovanie miernym rastom, hoci treba mať na pamäti, že obchodovanie bezprostredne po otvorení obchodnej seansy môže byť veľmi volatilné, a preto môže chvíľu trvať, kým sa vytvorí konkrétny trend.
V tejto chvíli však nemecký DAX rastie o 0,11 % na spotovom trhu, európsky Euro Stoxx 50 si pripisuje 0,12 % a poľský WIG20 stúpa o 0,14 %.
Dnešná obchodná seansa nebude bohatá na makroekonomické dáta, ktoré by mohli zásadne zmeniť investorský sentiment. Na tie si budeme musieť počkať minimálne do zajtra.
Dnes však budú zverejnené údaje IFO o podnikateľskej nálade z Nemecka a tiež správa o maloobchodných tržbách z Poľska.
O niečo neskôr, s blížiacim sa otvorením Wall Street, sa dozvieme údaje o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby.
Dnešné obchodovanie bude s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnené týždenným rebalansovaním portfólií, prípadnými finančnými výsledkami veľkých spoločností a geopolitickými udalosťami.
Podrobný harmonogram nižšie:
Kalendár dnešnej seansy. Zdroj: XTB
Kalendár výsledkov na tento týždeň. Zdroj: XTB
Rozhodnutie Fedu – trhy výrazne znižujú očakávania zníženia sadzieb 🔎
Ranné zhrnutie (28.01.2026)
Denné zhrnutie: Wall Street a EURUSD rastú pred zajtrajším rozhodnutím Fedu 🗽 Ropa posilňuje
US100 rastie o 0,8 %📈
