Ekonomický kalendár: Údaje JOLTS, nálada spotrebiteľov z USA a výsledky Nike

Ranné odčítania ukázali lepšiu aktivitu v čínskej ekonomike a zmiešaný obraz údajov z Európy. V centre pozornosti sa ocitli predovšetkým údaje o HDP Veľkej Británie (mierne slabšie od očakávaní), maloobchodné tržby z Nemecka (priniesli pozitívne prekvapenie) a predbežné inflačné odčítania z Francúzska (dopadli pod prognózy) a tie nadchádzajúce – z Nemecka. Pre devízový trh budú kľúčové aj vystúpenia predstaviteľov ECB, ktoré môžu ovplyvniť očakávania týkajúce sa trajektórie úrokových sadzieb. Najdôležitejšie údaje dňa sa však objavia popoludní z USA. Investori budú osobitne sledovať správu JOLTS a index nálady spotrebiteľov Conference Board, ktoré môžu ovplyvniť dolár, výnosy dlhopisov a náladu na Wall Street.
Makro kalendár
- 03:30 – Austrália: Úver súkromnému sektoru (m/m) – odčítanie: 0,7%, prognóza: 0,6%, predchádzajúce: 0,7%
- 03:30 – Austrália: Hypotekárny úver (m/m) – odčítanie: 0,5%, prognóza: 0,6%, predchádzajúce: 0,6%
- 03:30 – Čína: NBS Manufacturing PMI – odčítanie: 50,3 b., prognóza: 50,0 b., predchádzajúce: 50,1 b.
- 03:30 – Čína: NBS Non-Manufacturing PMI – odčítanie: 50,2 b., prognóza: 50,1 b., predchádzajúce: 49,9 b.
- 03:30 – Čína: Composite PMI – odčítanie: 50,6 b., prognóza: –, predchádzajúce: 50,5 b.
- 07:00 – Japonsko: Začaté stavby domov (r/r) – odčítanie: 3,8%, prognóza: 3,1%, predchádzajúce: 11,4%
- 08:00 – Veľká Británia: HDP (r/r) – odčítanie: 0,9%, prognóza: 1,1%, predchádzajúce: 1,1%
- 08:00 – Veľká Británia: HDP (k/k) – odčítanie: 0,6%, prognóza: 0,6%, predchádzajúce: 0,6%
- 08:00 – Nemecko: Maloobchodné tržby (r/r) – odčítanie: 1,8%, prognóza: 0,0%, predchádzajúce: -0,3%
- 08:00 – Nemecko: Maloobchodné tržby (m/m) – odčítanie: 1,1%, prognóza: 0,0%, predchádzajúce: -0,3%
- 08:00 – Nemecko: Dovozné ceny (m/m) – odčítanie: 0,7%, prognóza: 0,4%, predchádzajúce: 1,2%
- 08:00 – Veľká Británia: Bežný účet – odčítanie: -22,13 mld GBP, prognóza: -21,3 mld GBP, predchádzajúce: -18,39 mld GBP
- 08:00 – Veľká Británia: Podnikové investície (k/k) – odčítanie: 0,9%, prognóza: 0,7%, predchádzajúce: 0,7%
- 08:45 – Francúzsko: Predbežný CPI (r/r) – odčítanie: 1,8%, prognóza: 2%, predchádzajúce: 2,4%
- 08:45 – Francúzsko: Predbežný CPI (m/m) – odčítanie: -0,2%, prognóza: 0%, predchádzajúce: 0,1%
- 08:45 – Francúzsko: Predbežný HICP (r/r) – odčítanie: 0%, prognóza: 0,1%, predchádzajúce: 0,1%
- 09:00 – Švajčiarsko: Index KOF – prognóza: 99,0 b., predchádzajúce: 98,0 b.
- 09:40 – ECB: Vystúpenie Luisa de Guindosa.
- 09:55 – Nemecko: Zmena počtu nezamestnaných – odčítanie: 6,3 tis., prognóza: 6,3 tis., predchádzajúce: 6,5 tis.
- 09:55 – Nemecko: Miera nezamestnanosti – odčítanie: 6,5%, prognóza: 6,3%, predchádzajúce: 6,3%
- 11:00 – Taliansko: Predbežný CPI (r/r) – prognóza: 3,2%, predchádzajúce: 3,2%
- 11:00 – Taliansko: Predbežný HICP (r/r) – prognóza: 3,2%, predchádzajúce: 3,2%
- 11:40 – ECB: Vystúpenie Isabel Schnabel.
- 12:15 – ECB: Vystúpenie Philipa Lane'a.
- 13:30 – ECB: Vystúpenie Philipa Lane'a.
- 14:00 – Nemecko: Predbežný HICP (r/r) – prognóza: 2,5%, predchádzajúce: 2,7%
- 14:00 – Nemecko: CPI (r/r) – prognóza: 2,6%, predchádzajúce: 2,6%
- 14:00 – Nemecko: HICP (m/m) – prognóza: 0,1%, predchádzajúce: -0,1%
- 14:00 – Nemecko: CPI (m/m) – prognóza: 0,0%, predchádzajúce: -0,2%
- 14:30 – Kanada: HDP (m/m) – prognóza: -0,1%, predchádzajúce: 0,4%
- 15:00 – USA: Index cien nehnuteľností S&P/Case-Shiller (r/r) – prognóza: 0,9%, predchádzajúce: 0,8%
- 15:00 – USA: Index cien nehnuteľností FHFA (m/m) – prognóza: 1,7%, predchádzajúce: 1,7%
- 15:30 – USA: Vystúpenie Christophera Wallera (Fed).
- 15:45 – USA: Chicago PMI – prognóza: 55,1 b., predchádzajúce: 62,7 b.
- 16:00 – USA: JOLTS (voľné pracovné miesta) – prognóza 7,29 mil., predchádzajúce: 7,61 mil.
- 19:00 – USA: Nálada spotrebiteľov podľa Conference Board: prognóza 94,4, predchádzajúce 93,1
- Po uzavretí americkej burzy: Štvrťročné výsledky Nike (NKE.US)
Graf EURUSD (D1)
Zdroj: xStation5
Rast HDP v Spojenom kráľovstve nižší, než sa čakalo. Maloobchodné tržby v Nemecku vyššie, než sa čakalo
Ranný komentár: Rocket Lab kupuje Iridium, AWS zdražuje, Comcast chystá spin a update k Iránu
🎥 Dve čísla & Máme prijať euro?
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (26.6.2026)
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