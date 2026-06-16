Ekonomický kalendár: V centre pozornosti dáta z amerického trhu s bývaním 🔎

Globálny sentiment na finančných trhoch sa zlepšuje po tom, čo Spojené štáty a Irán dosiahli prelomovú rámcovú mierovú dohodu, ktorá má byť formálne podpísaná vo Švajčiarsku. Správy výrazne znížili geopolitickú rizikovú prémiu na komoditných trhoch a stlačili ropu Brent pod 83 USD za barel a WTI pod 80 USD za barel.
Euforická reakcia na deeskaláciu spustila silnú rotáciu kapitálu smerom k rizikovým aktívam. Centrálne banky však zostávajú jastrabie a argumentujú tým, že inflačné tlaky spôsobené mesiacmi narušených dodávok komodít sa už premietli do globálnej ekonomiky.
Dnešná seansa prinesie kľúčové indikátory sentimentu ZEW pre Nemecko a eurozónu, spolu s dátami z amerického trhu s bývaním a finálnym údajom o jadrovej inflácii v Poľsku.
Kľúčové dáta z ázijskej seansy
- Jastrabie rozhodnutie Bank of Japan: Bank of Japan zvýšila základnú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,0 %, čo predstavuje najvyššie náklady na financovanie v Japonsku od roku 1995. Rozhodnutie prešlo pomerom hlasov 7 ku 1, pričom guvernér Ueda chýbal pre hospitalizáciu.
- Stabilita úrokových sadzieb v Austrálii: Reserve Bank of Australia jednomyseľne rozhodla ponechať základnú sadzbu bez zmeny na 4,35 %, čo odráža spomaľujúci rast HDP a stabilizáciu domáceho trhu práce.
- Čínske ekonomické dáta: Údaje o priemyselnej výrobe a maloobchodných tržbách v Číne priniesli zmiešané signály týkajúce sa pokračujúceho spomaľovania domáceho dopytu.
Ekonomický kalendár
- 11:00 – Nemecko: Index ekonomického sentimentu ZEW; konsenzus: -6,0; predchádzajúci: -10,2
- 11:00 – Eurozóna: Index ekonomického sentimentu ZEW; konsenzus: N/A; predchádzajúci: -9,1
- 14:30 – Spojené štáty: Stavebné povolenia; konsenzus: 1 420 tis.; predchádzajúci: 1 423 tis.
- 14:30 – Spojené štáty: Začatá výstavba domov; konsenzus: 1 420 tis.; predchádzajúci: 1 465 tis.
- 22:40 – Spojené štáty: Týždenné zásoby ropy podľa API; konsenzus: N/A; predchádzajúci: -9,119 mil.
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