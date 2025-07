Ekonomický kalendár: V centre pozornosti prejavy centrálnych bankárov a firemné výsledky 📃

Dnešný kalendár neobsahuje žiadne významné makroekonomické zverejnenia. Pozornosť investorov sa však sústredí na prejavy centrálnych bankárov, vrátane predsedu Fedu Jeromea Powella, ako aj na firemné výsledky.

Powell a Bowman dnes vystúpia na tej istej konferencii s názvom “Holistic Review of Capital Framework for Large Banks” vo Washingtone. Nečaká sa však, že by zazneli dôležité komentáre k menovej politike, keďže Powell má otvárací príhovor a Bowman vystúpi v sekcii zameranej na inovácie.

Ešte pred začiatkom obchodovania budú zverejnené kvartálne výsledky firiem ako Coca-Cola, Lockheed Martin, Philip Morris a SAP. Po skončení obchodného dňa prídu na rad výsledky spoločnosti Intuitive Surgical.

Ekonomický kalendár: