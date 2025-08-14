Denné zhrnutie: Prekvapivý rast inflácie PPI podporuje americký dolár 📈

- Wall Street sa dostala do poklesu po tom, čo vyššie než očakávané údaje inflácie PPI znížili očakávania investorov ohľadom tempa znižovania úrokových sadzieb v USA. Najviac stratil index malých firiem Russell 2000 (US2000: -2 %), nasledovaný Dow Jonesom (US30: -0,5 %), S&P 500 (US500: -0,2 %) a Nasdaqom (US100: -0,1 %).
- Relatívna odolnosť indexu US100 vyplýva z optimizmu ohľadom technologických megakapitalizácií (Netflix: +2,8 %, Amazon: +2,6 %, Alphabet: +0,8 %, Microsoft: +0,75 %, Intel: +0,15 %).
- Inflácia výrobcov (PPI) po miernom júni zrýchlila z 2,4 % na 3,3 % medziročne (odhad: 2,5 %), pričom jadrová hodnota dosiahla 3,7 % (najviac od apríla 2025). Najväčší podiel na raste mali ceny zeleniny, vykurovacieho oleja, destilátov, nafty, elektroniky a šrotu z ocele a železa.
- Skokový rast výrobnej inflácie spôsobil odraz výnosov 10-ročných amerických dlhopisov, ktoré dnes pridali takmer 6 bázických bodov.
- Podľa prezidenta Federálnej rezervnej banky v St. Louis Alberta Musalema je priskoro hovoriť o znížení sadzieb v septembri a aktuálne dáta neospravedlňujú 50-bodové zníženie, ktoré navrhuje minister financií Scott Bessent.
- Druhým kľúčovým faktorom na trhu je očakávanie rokovaní medzi Trumpom a Putinom o vojne na Ukrajine. Scenár náhleho vyhlásenia prímeria je trhom ocenený len na 37 %, takže prípadné prekvapenie by mohlo výrazne zmeniť situáciu v obchodovaní vybraných sektorov. Stretnutie je naplánované na zajtra o 22:30.
- Na devízovom trhu vidíme predovšetkým posilnenie dolára vďaka menej holubičím očakávaniam ohľadom politiky Fedu (USDIDX: +0,55 %). Najhoršie sa darí menám Antipódov (AUDUSD: -0,9 %, NZDUSD: -1,1 %), zatiaľ čo jen (USDJPY: +0,3 %), frank (USDCHF: +0,4 %) a libra (GBPUSD: -0,4 %) vykazujú najväčšiu odolnosť. EURUSD klesá o 0,6 % na 1,163.
- V druhom štvrťroku 2025 sa ekonomika eurozóny výrazne spomalila, napriek tomu si udržala kladný rast. Podľa údajov Eurostatu HDP celej eurozóny vzrástlo medzikvartálne o 0,1 %, čo potvrdzuje predchádzajúce odhady. Znepokojivým signálom bol však priemysel – v júni priemyselná výroba klesla o 1,3 % m/m (odhad: -1,0 %). Napriek oslabeniu priemyslu zamestnanosť v eurozóne v 2Q tiež vzrástla o 0,1 %, čo naznačuje odolnosť trhu práce.
- Zlepšený sentiment k doláru viedol k väčším poklesom cien zlata a striebra – GOLD klesá o 0,57 % intradenne, SILVER o 1,36 %.
- Rast zásob zemného plynu v USA krátkodobo znížil ceny NATGAS, ale počiatočné poklesy boli rýchlo zmazané a komodita aktuálne pridáva 0,36 %.
- Na kryptomenovom trhu panuje široký pesimizmus: Bitcoin klesá o 4 % na 118 000 USD, Ethereum o 3,3 % na 4 560 USD a v červených číslach sú aj kontrakty na Dogecoin (-7,9 %), Polygon (-5,8 %) a Ripple (-5,8 %).
